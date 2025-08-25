Slušaj vest

Tokom lova na tunuu akvatoriju kod Žirja, profesionalni tunolovac iz Vodica, Anton Roca, koji je već više puta bio u medijima, uhvatio je tunu tešku 30 kilograma. Međutim, ajkula makose pojavila i odgrizla je tunu na pola. Roci je ostala tek jedna trećina ribe.

- Ovo još nismo doživeli - rekao je Roca za 24sata.

Mako ajkula - stalan stanovnik Jadrana

- Radi se o dugonosoj ajkuli, a mako je kolokvijalni naziv iz engleskog jezika. On je stalan stanovnik Jadrana, ali je kosmopolitska riba koja pliva širom sveta. Zanimljivo je da u prethodnih 30-ak godina nije bilo zabeleženih nalaza, ali u poslednjih sedam-osam godina beleži se u južnom i srednjem Jadranu, što se poklapa sa ribarima koji su ga videli kod Žirja - objasnio je Alen Soldo, redovni profesor na Odeljenju za studije mora Univerziteta u Splitu.

1/3 Vidi galeriju Mako ajkula - može biti opasna i po ljude ukoliko se nađu daleko na pučini. Naraste i do 4 metara dužine i do 400 kg težine. Rođak je velike bele ajkule i atlantske ajkule. Stanovnik je mora i okeana širom sveta, pa i Jadranskog mora. Foto: mediadrumimages/@evansbaudin / Media Drum World / Profimedia, Richard Robinson / Zuma Press / Profimedia, Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Na snimcima se vidi kako riba grize brod, ali profesor naglašava da se ne radi o napadu.

- To nije bio nikakav napad na brod, već tipično ponašanje kada je došlo do udara u brod. Oni nisu poznati po napadima na brodove. Što se tiče činjenice da ih nismo videli 30 godina, to je zato što su kritično ugroženi i njihov broj je drastično smanjen. U poslednjih deset godina uvedene su zaštite, pa se nadamo da će se populacija oporaviti, iako trenutno nemamo egzaktne podatke o tome. Takođe, oni se drže pučine i gotovo nikada ne dolaze u plićak, pa je susret s njima izuzetno redak - rekao je profesor iz Splita.

Da li su opasni po ljude?

- Potencijalno jesu. To je srodnik velike bele ajkule i atlantske ajkule (kučina), može da naraste do 400 kilograma i četiri metra. Za razliku od velike bele ajkule, atlantske ajkule i dugonosa ajkula se drži pučine i ne prilaze obali, tako da je šansa da neko strada od njih manja - objasnio je stručnjak.

Jedna od najbržih riba na svetu

Profesor Soldo je dodao da se radi o možda jednoj od najbržih riba na svetu.

- Pretpostavlja se da je dugonosa ajkula jedna od najbržih riba na svetu, što znači i da joj je čeljust prilagođena lovu brzih riba. Hrani se od male plave ribe do skuša, palamida, lokarde, tune, a verovatno i igluna i drugih većih pelagičnih riba. Prema nekim teorijama, može da pliva i do 108 km/h.