"PUTIN GREŠI AKO MISLI DA MOŽE DA KUPI VREME" Šef nemačke diplomatije iz Zagreba poručio da evropska podrška Ukrajini neće da jenjava
Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful ocenio je danas u Zagrebu da ruski predsednik Vladimir Putin učešćem na međunarodnim sastancima verovatno samo kupuje vreme.
- Ako Putin misli da može da kupi vreme, onda pogrešno kalkuliše jer naša podrška Ukrajini neće da jenjava - rekao je Vadeful na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom hrvatske diplomatije Gordanom Grlićem Radmanom.
Na sastanku dvojice ministara je naglašena važnost zajedničke evropske podrške Ukrajini i važnost očuvanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, prenela je HRT.
- Moramo nastaviti pritisak na Rusiju i zato u EU pripremamo 19. paket sankcija protiv Rusije - rekao je Vadeful.
Govoreći o politici proširenja EU, Vadeful je rekao da Hrvatsku igra ulogu mentora državama koje žele članstvo u EU, posebno onima na Zapadnom Balkanu.
On je naglasio važnost procesa proširenja i dodao da treba da dođe do unutrašnjih reformi kako bi Unija mogla da deluje.
- Upravo će se kod Zapadnog Balkana pokazati hoće li EU da ispuni svoj zadatak - dodao je nemački ministar.
Hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radmana istakao je dobre odnose dve zemlje, podsetivši da je u Hrvatskoj veliki broj nemačkih turista.
- Jadransko more nije samo hrvatsko, ono je i nemačko i evropsko - dodao je Grlić Radman.
On je pozdravio saradnju odbrambenih industrija dve države naglasivši modernizaciju hrvatskih kopnenih snaga kroz nabavku novih tenkove Leopard.
(Kurir.rs/Beta)