Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful ocenio je danas u Zagrebu da ruski predsednik Vladimir Putin učešćem na međunarodnim sastancima verovatno samo kupuje vreme.

- Ako Putin misli da može da kupi vreme, onda pogrešno kalkuliše jer naša podrška Ukrajini neće da jenjava - rekao je Vadeful na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom hrvatske diplomatije Gordanom Grlićem Radmanom.

Na sastanku dvojice ministara je naglašena važnost zajedničke evropske podrške Ukrajini i važnost očuvanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, prenela je HRT.

- Moramo nastaviti pritisak na Rusiju i zato u EU pripremamo 19. paket sankcija protiv Rusije - rekao je Vadeful.

1/14 Vidi galeriju Johan Vadeful, ministar spoljnih poslova Nemačke, u Kijevu s ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom i predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Govoreći o politici proširenja EU, Vadeful je rekao da Hrvatsku igra ulogu mentora državama koje žele članstvo u EU, posebno onima na Zapadnom Balkanu.

On je naglasio važnost procesa proširenja i dodao da treba da dođe do unutrašnjih reformi kako bi Unija mogla da deluje.

- Upravo će se kod Zapadnog Balkana pokazati hoće li EU da ispuni svoj zadatak - dodao je nemački ministar.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radmana istakao je dobre odnose dve zemlje, podsetivši da je u Hrvatskoj veliki broj nemačkih turista.

- Jadransko more nije samo hrvatsko, ono je i nemačko i evropsko - dodao je Grlić Radman.

Gordan Grlić Radman Foto: Printskrin / You Tube

On je pozdravio saradnju odbrambenih industrija dve države naglasivši modernizaciju hrvatskih kopnenih snaga kroz nabavku novih tenkove Leopard.