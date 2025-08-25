Slušaj vest

Vatrogasci su saopštili da je u toku gašenje požara u mestu Gornja Krušica na ostrvu Šolta. Dojava o požaru primljena je u 15:02 sata.

Na terenu se nalazi 34 vatrogasca sa Šolte i 10 vatrogasnih vozila, dok iz vazduha pomoć pružaju dva kanadera.

Prema informacijama Javne vatrogasne jedinice grada Splita, požar je izbio u blizini kuća i predstavlja ozbiljnu opasnost.

Snimke požara vatrogasci su podelili na društvenim mrežama TikTok i Fejsbuk.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

