Veliki požar je izbio na ostrvu Šolta u Hrvatskoj. Vatrogasci vode borbu sa vatrenom stihijom koja se širi prema kućama.
OSTRVO ŠOLTA U PLAMENU! Izbio stravičan požar na Jadranu, vatrena stihija se širi prema kućama, stigli i kanaderi (FOTO/VIDEO)
Vatrogasci su saopštili da je u toku gašenje požara u mestu Gornja Krušica na ostrvu Šolta. Dojava o požaru primljena je u 15:02 sata.
Na terenu se nalazi 34 vatrogasca sa Šolte i 10 vatrogasnih vozila, dok iz vazduha pomoć pružaju dva kanadera.
Prema informacijama Javne vatrogasne jedinice grada Splita, požar je izbio u blizini kuća i predstavlja ozbiljnu opasnost.
Snimke požara vatrogasci su podelili na društvenim mrežama TikTok i Fejsbuk.
