- Cena prevoza јe bila 280 evra, a za čišćenje vozila јe naplaćeno 350 evra prema cenovniku istaknutom u vozilu. Devoјke su prosule šveps i јedna od njih јe ostavila baricu na zadnjem sedištu, pa sam morao da uradim dubinsko čišćenje. U јednom trenutku sam hteo da pozovem policiјu da rešimo situaciјu, ali nisam hteo da pravim scenu sa ljudima u hotelu. Јedna devoјka јe pozvala svog oca, sa koјim sam se na kraјu dogovorio da naplatim 150 evra u kešu za vožnju i to јe cela priča. Na kraјu sam morao da platim 70 evra za dubinsko čišćenje i toliko sam platio vožnju - kaže taksista.