Neobičan i prilično velikodušan gest vlasnika restorana Zeleni kut u Gornjem Zvečaju kod Duge Rese obradovao je njihove goste i pratioce na društvenim mrežama.

Ovaj ugostiteljski objekat na Mrežnici odlučio je da svojoj zaposlenoj Jasni Jakšić pokloni ni više ni manje nego automobil za 20 godina lojalnosti.

20 godina staža

„Juče smo imali mnogo razloga za slavlje… Proslavili smo tri rođendana i jednu veliku godišnjicu, naša draga Jasna je proslavila 20 godina rada u Zelenom kutu… 20 godina je dugo vreme, za 20 godina smo prošli kroz sve, radost, sreću, lepe i ne tako lepe trenutke, ali smo zajedno izdržali… počevši kao „jedan od“ zaposlenih, tokom godina si postao deo porodice, više od zaposlenog, više od prijatelja…

Jasna u planu

Želeli bismo da iskoristimo ovu priliku da ti se zahvalimo na svemu što si učinio za nas, na svemu što si izdržao za nas, na svemu što činiš za naš Zeleni kut i naše goste… Neka ti ovaj mali znak zahvalnosti služi za mnogo kilometara, a želimo ti još više kilometara u našoj kuhinji i još mnogo godina sa nama… I još jednom, za kraj - HVALA!!!“, napisali su na Fejsbuku uz fotografije emotivne zaposlene. U komentarima su napisali da im cilj nije bio da budu u prvom planu, već da su sve uradili za Jasnu.

„Raditi dvadeset godina na istom mestu, kod istog poslodavca nije lako, zasićenje mora doći, ali nikada nam neće biti dosta naše Džejs, i nadamo se da se ni ona neće zasititi nas, bar još 20... Skromna kao i uvek, zaslužuje da joj se desi nešto sjajno, i ako smo uspeli da je iznenadimo ovim poklonom, srca su nam puna. I na kraju, draga Jasna, izvini zbog mnogih objava koje smo ti dali, ali zaista želimo da svi vide koliko nam značiš.“