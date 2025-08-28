Slušaj vest

Šest meseci koje je provela iza rešetaka u Remetincu biće joj uračunato u kaznu. Oštećeni je tokom suđenja sa velikim strahom opisao trenutke koje je doživeo pre tri godine.

Neobične scene dogodile su se kobnog popodneva 30. avgusta kada je optužena vređala njenog bivšeg partnera tokom vožnje, pretila mu i udarala ga u lice, a nakon što je ispao iz automobila, pokušala je da ga pregazi. U jednom trenutku ga je čak i prignječila svojim vozilom uz zid zgrade, a on je na kraju uspeo da potraži utočište u automobilu prolaznika, koji ga je odvezao u policiju.

Tadić je od početka negirala bilo kakvo nezakonito delo, a svog bivšeg partnera smatra nasilnikom u porodici. Pre nego što se njihova romansa raspala, živeli su zajedno u njenom stanu četiri godine.

- Tog dana sam bio na poslu i poneo mobilni telefon koji mi je uzela tri dana ranije i nije mi dala da ga koristim. Bio sam zauzet i nisam se javljao na telefon, pa je pozvala koleginicu na mobilni. Bila je gruba i pretila da će me prijaviti za silovanje i da će decu smestiti u dom. Nastavila je da mi šalje poruke, govoreći da će na kraju, dobro raspoložena, doći po mene sa posla mojim kolima. Početak vožnje je bio normalan, ali je odjednom počela da čita moje poruke na mobilnom telefonu. Počele su nove uvrede, uključujući i jednu da će me ubiti. Čak je vozila u suprotnom smeru, nagazila na gas, a svi su bili zapanjeni vožnjom, tokom koje me je tri puta udarila rukom u nos, zbog čega sam prokrvario. Nisam joj pružao otpor, molio sam je da se smiri i samo sam pokušavao da pobegnem - počeo je opisivati trenutke agonije oštećeni Dubravko L. koji je, videvši da ona mora da zaustavi auto zbog kamiona, odlučio da istrči iz vozila. Već je bio jednom nogom napolju, a kako se kamion upravo pomerio sa ulice, Tadićeva je, tvrdi, nagazila na gas i on je ispao iz auta. Povredio je noge, pocepao pantalone.

- Otišao sam iza jedne kuće šepajući, a ona se vratila svojim autom i videla me. Ušla je u prolaz i zaglavila se u žuti gasni ormarić i krenula ka meni. U drugom pokušaju, prednjim delom auta se zaletela u mene i udarila u mene, na kraju me gurnuvši u zid. Desetak sekundi me je stalno pritiskala svojim vozilom i stiskala gas. Kada je pritisak popustio, pobegao sam, ali sam bio spor jer sam šepao, pa je ona vozila unazad prema meni i pokušala ponovo da me udari. Ali nekako sam se bacio ulevo. Izbegao sam da me udari, a onda mi je jedna žena iz svog auta rekla: „Uđi u vozilo, sve smo videli. Ova će te ubiti.“ Bila je sa porodicom i htela je da me odvede u bolnicu, ali, s obzirom na to šta se desilo prethodnih dana, zamolio sam je da me odvede u policiju kako bih prijavio incident – opisao je oštećeni koji je kasnije završio u Kliničkoj bolnici Rebro na pregledu. Nakon tog incidenta ima noćne more, ne može da spava i oseća se psihički loše. Takođe se prisetio kako su on i sin optužene pokušali da organizuju neko lečenje za nju.

Odgovarajući na pitanja advokata optuženog da li je vikao kada je Tadićeva navodno naletela na njega automobilom, svedok je povisio glas, rekavši: „Naravno da sam vikao od bola. Vikao bi i ti da te neko pregazi automobilom i zgnječi. Molio sam je da se smiri i prestane, ali uzalud.“ Do tada je nikada nije prijavio policiji, iako, napominje, bilo je razloga. Sve vreme je mislio da je sve sa njene strane samo usmeno jer se isto ponašala i prema svom prethodnom partneru. Takođe je rekao da ga je često lažno prijavljivala za napad na nju, nakon čega bi povlačila prijave.

- I pretposlednji put, manje od mesec dana pre ovog incidenta, izbacila me je iz stana i nije mi davala stvari. Kada je policija došla da prijavi nasilje u porodici, rekli su mi da idem na imovinski sud i da će me uhapsiti ako se ne udaljim od njene zgrade. Od svih njenih prijava, mislim da je bila jedna osuđujuća presuda, ali se ne sećam da li je bila obustavljena ili šta se desilo sa tim slučajem jer je Suzana promenila iskaze, tvrdeći da je bila pod stresom zbog zemljotresa itd. - dodala je oštećena.

Advokata Suzane Tadić je zanimalo kada se Dubravko konačno iselio iz stana optužene, što joj je rekao u oktobru 2022. godine, odnosno dok je bila u pritvoru.

- Iselio sam se kada sam uštedeo novac za kiriju jer mi je Suzana uzimala sav novac. Baš kao i onog dana kada se desilo gaženje. Tražila mi je novac od moje plate od tog dana. Nisam hteo da joj dam pa je počela da histeriše pa sam joj na kraju dao veći deo i ostalo mi je 60 kuna - objasnio je. Tužilac ga je, zauzvrat, zamolio da objasni svoj odnos sa optuženom iz tog perioda i problem sa tim mobilnim telefonom, pa je svedokinja objasnila da je „mobilni telefon njegov koji mu je ona kupila nakon što mu je polomila prethodni“. I obično ga nosi sa sobom osim kada „njoj dune u glavu i uzme ga i počne da traži nešto u njemu čega nema“.

Optužena Tadićeva, s druge strane, od samog početka negira krivicu. Priznala je da ga je tog dana vozila u kolima i da su se posvađali, ali ne i da je pokušala da ga ubije. Zatim je pomenula sporo krećuću kolonu vozila i da je u tom trenutku njen partner sam izašao iz auta, a da mu je mobilni telefon ostao na sedištu. Tada se setila te poslednje vožnje i svađe.

- Vikao je na mene. I kada sam zaustavila auto u koloni, on je otvorio vrata i jednom nogom izašao iz auta i zalupio vrata. Kada je izašao, nisam gledala šta radi pre nego što sam izašla, a onda je počeo da trči. Nastavila sam da vozim prema njemu, put je bio uzak, i kako je iz suprotnog smera dolazilo drugo vozilo, skrenula sam na makadamski put da bih izbegla nalet, pa sam skrenula prema Dubravki, ali sam ga pretekla i otišla sve do raskrsnice. Tada mi je palo na pamet da se vratim i da ga dobijem kako bismo se pomirili. Okrenula sam se i došla do njega, ušla u prolaz između dve kuće gde parkira i zakačila prednji deo auta za zid kuće jer sam prerano okrenula volan. Prozor je bio otvoren, a on mi je rekao: „Dušo, oštetila si auto.“ Vozila sam se u rikverc, on je stajao ispred auta i pokušavao da prođe pored kuće. Hodala sam napred-nazad, a on je počeo da maše rukama i bacio se na levu stranu i šepajući odšetao - između ostalog, optužena se branila navodeći da ga je nakon toga pratila, pozvala u vozilo da se pomire i rekla mu „Dušo, vrati se u auto“.