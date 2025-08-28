Slušaj vest

Na županijskom putu u Vukušiću kod Benkovca noćas su poginule dve mlađe muške osobe, vozač i putnik na motociklu.

Indeks prenosi da je to objavila zadarska policija.

Navodi se da je do nesreće došlo oko 50 minuta posle ponoći, a na mesto nesreće odmah po dojavi su upućene sve dežurne službe.

Zbog policijskog uviđaja je do četiri sata ujutro bio obustavljen saobraćaj na toj deonici.

Hrvatski sajt nezvanično doznaje da su u nesreći poginuli 16-godišnjak i 22-godišnjak koji su se bez kaciga vozili na motociklu i sleteli i udarili u drvo.

Navodno se nisu kretali velikom brzinom i ne vide se tragovi kočenja.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Poginuli 22-godišnjak je radio kao vatrogasac i verovatno se vraćao iz smene.

Živeo je sam u kući, a ranije je ostao bez većeg dela porodice.

- Noćas nas je napustio kolega Lovre Radaš, poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Vatrogasac DVD Lišane Ostrovičke, kolega i prijatelj, srca onih koji su ga poznavali i družili se s njim ostaju prazna. Počivaj u miru, brate i kolega - objavljeno je na Fejsbuk stranici Vatrogasci 193.