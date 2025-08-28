Slušaj vest

Zbog pokušaja ubistva Dubravka L. u novozagrebačkoj Svetoj Klari, na Županijskom sudu u Velikoj Gorici osuđena je na četiri godine zatvora Suzana T. (47). U kaznu će joj biti uračunato pola godine koliko je do sada provela u pritvoru u Remetincu. Tokom suđenja, oštećeni je sa velikim strahom opisao trenutke koje je doživeo pre tri godine, a iako je podneo imovinsko-pravni zahtev od 15.000 evra, isti je upućen na parnicu.

Neobične scene odigrale su se kobnog 30. avgusta u popodnevnim satima, kada je optužena bivšeg partnera tokom vožnje automobila vređala, pretila mu i udarala ga po licu, a nakon što je on ispao iz auta, pokušala ga je pregaziti. U jednom trenutku ga je vozilom čak i pritisla uza zid zgrade, a on je na kraju uspeo da potraži spas u autu prolaznika koji su ga odvezli na policiju.

Suzana od početka negira krivicu, a bivšeg partnera smatra porodičnim nasilnikom. Pre nego što im je veza pukla, zajedno su živeli četiri godine u njenom stanu.

„Bio sam na poslu tog dana i poneo sam mobilni telefon koji mi je ona tri dana ranije uzela i nije mi ga dozvoljavala koristiti. Bio sam zauzet i nisam se javljao na telefon, pa je zvala na telefon mog kolegu. Bila je bezobrazna i pretio je da će me prijaviti za silovanje i oduzeti mi decu. Nastavila mi je slati poruke, a na kraju me je, u dobrom raspoloženju, došla pokupiti na posao mojim autom. Početak vožnje bio je normalan, ali je onda počela da čita moje poruke u telefonu. Počele su nove uvrede, pa i pretnje da će me ubiti. Vozila je čak u suprotnom smeru, davala gas i svi su se čudili toj vožnji tokom koje me je tri puta udarila rukom u nos, pa mi je potekla krv. Ja joj nisam pružao otpor, molio sam je da se smiri i samo sam pokušavao da pobegnem“, počeo je da opisuje trenutke agonije oštećeni Dubravko L., koji je, videvši da je morala da zaustavi auto zbog kamiona ispred, odlučio da istrči iz vozila. Bio je sa jednom nogom vani već, a pošto se kamion sa ulice pomerio, Suzana je, kako tvrdi, nagazila na gas pa je on ispao iz auta. Povredio je noge i pocepao pantalone.

„Iza jedne kuće sam otišao šepajući, a ona se autom vratila nazad i videla me. Ušla je u prolaz i zakačila se za žuti plinski ormarić, pa krenula prema meni. Iz drugog pokušaja krenula je prednjim delom autom na mene i naletela, na kraju me pritisnuvši o zid. Desetak sekundi me je tako pritiskala i dodavala gas. Kad je popustio pritisak, pobegao sam, ali sam bio spor jer sam šepao, pa je ona vožnjom unazad došla do mene pokušavajući ponovo da me udari. Ipak, uspeo sam da se bacim ulevo. Izbegao sam udarac, a neka žena iz svog auta mi je rekla: ‘Uđi u vozilo, videli smo sve. Pa ova će te ubiti.’ Bila je sa porodicom i htela me je odvesti u bolnicu, ali sam, s obzirom na prethodne događaje, zamolio da me odveze na policiju da prijavim događaj“, opisao je oštećeni, koji je kasnije završio u KBC-u Rebro na pregledu. Nakon tog događaja ima noćne more, ne može da spava i loše se psihički oseća. Prisetsio se i kako je sa sinom optužene pokušavao da joj organizuje neko lečenje.

Odgovarajući na pitanja advokatice optužene da li je vikao kad je navodno Suzana krenula na njega autom, svedok je povisio ton rekavši: „Naravno da sam vikao od bolova. I vi biste vikali da vas neko gazi autom i pritiska. Molio sam je da se smiri i da prestane, ali uzalud.“ Pre toga nije je nikada prijavljivao policiji iako je, kaže, bilo razloga. Mislio je da je sve samo verbalno jer da se tako ponašala i prema prethodnom partneru. Rekao je i da ga je ona često lažno prijavljivala za napad, nakon čega bi povlačila tužbe.

„Predzadnji put, nešto manje od mesec dana pre ovog događaja, izbacila me je iz stana i nije mi htela dati moje stvari. Policajci koji su došli na dojavu o nasilju u porodici rekli su mi da se obratim sudu za stvari i da će me privesti ako ne odem iz zgrade. Od svih njenih prijava mislim da je jedna osuda bila, ali se ne sećam da li je bila uslovna ili šta je sa tim slučajem bilo, jer je Suzana menjala iskaze tvrdeći da je bila pod stresom zbog zemljotresa itd.“, dodao je oštećeni.

Advokatica je pitala kada je na kraju iselio iz njenog stana, a on je rekao u oktobru 2022., dok je ona bila u pritvoru.

„Iselio sam kad sam skupio novac za zakup, jer mi je Suzana oduzimala sav novac. Kao i tog dana kada se desilo to gazenje. Tražila mi je novac od plate tog dana. Nisam joj hteo dati, pa je počela da histeriše, ali sam joj na kraju dao većinu, a meni je ostalo 60 kuna“, objasnio je. Tužilac ga je zamolio da pojasni odnos sa okrivljenom iz tog perioda i problem sa telefonom, pa je svedok objasnio da je „telefon moj koji mi je ona kupila nakon što sam joj razbio svoj“. I uglavnom ga nosi sa sobom, osim kada „joj nešto padne na pamet pa mi ga uzme i traži po njemu nešto što nema“.

Optužena Suzana negira krivicu od samog početka. Priznala je da je tog dana vozila njegov automobil i da su se posvađali, ali ne i da je pokušala da ga ubije. Spomenula je kolonu vozila koja se sporo kretala i da je u tom trenutku partner izašao sam iz auta, kao i da mu je telefon ostao na sedištu. Setila se poslednje vožnje i svađe.