Juče se dogodio pokušaj ubistva u Komletincima, naselju koje se nalazi u okviru hrvatskog grada Otok.

Nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvojice dvadesetpetogodišnjih muškaraca, jedan je napao drugog nožem, nanevši mu povrede. Povređenom muškarcu je ukazana lekarska pomoć u Opštoj županijskoj bolnici Vinkovci, gde su mu konstatovane teške povrede.

Policija je sprovela krivičnu istragu kojom je utvrđena sumnja da je dvadesetpetogodišnjak počinio krivično delo pokušaja ubistva prema svom vršnjaku i krivično delo upućivanja pretnji prema drugom, bliskom licu.

Osumnjičeni je danas predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Vukovar-Srem. Krivične prijave su podnete nadležnom državnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/Index.hr)

