STRAŠAN POKUŠAJ UBISTVA: Muškarci (25) se posvađali, jedan završio sa teškim povredama
Juče se dogodio pokušaj ubistva u Komletincima, naselju koje se nalazi u okviru hrvatskog grada Otok.
Nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvojice dvadesetpetogodišnjih muškaraca, jedan je napao drugog nožem, nanevši mu povrede. Povređenom muškarcu je ukazana lekarska pomoć u Opštoj županijskoj bolnici Vinkovci, gde su mu konstatovane teške povrede.
Policija je sprovela krivičnu istragu kojom je utvrđena sumnja da je dvadesetpetogodišnjak počinio krivično delo pokušaja ubistva prema svom vršnjaku i krivično delo upućivanja pretnji prema drugom, bliskom licu.
Osumnjičeni je danas predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Vukovar-Srem. Krivične prijave su podnete nadležnom državnom tužilaštvu.
(Kurir.rs/Index.hr)
