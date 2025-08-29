Hrvatska
NEMICA UDARILA KONJA NA SEOSKOM PUTU! Vlasnik će morati da plati 4.000 evra!
Juče uveče, oko 20:55 časova, nemačka državljanka (39) je upravljao ličnim vozilom sa nemačkim nacionalnim registarskim tablicama kroz hrvatsko selo Ladislav, saopštila je Policijska uprava Bjelovar - Bilogora.
U jednom trenutku, konj je istrčao sa pašnjaka na put i vozačica ga je udarila prednjim delom automobila, a konj je potom otišao u obližnje dvorište.
Na vozilu je pretrpela materijalnu štetu od oko četiri hiljade evra.
Vlasnik konja (33) je novčano kažnjen jer životinja nije bila pod kontrolom i time izazvala saobraćajnu nesreću sa materijalnom štetom.
(Kurir.rs/Index.hr)
