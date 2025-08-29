Slušaj vest

Država Hrvatska zahteva povraćaj 1.300 evra školarine od ćerke benkovačkog branitelja Nediljka Gende jer nije završila Policijsku akademiju.

Genda je izbačena iz Akademije nakon što je prijavljena zbog diskriminacije svoje cimerke muslimanke i crtanja ustaških simbola po zidovima.

Prema ugovoru, studenti koji ne završe školovanje ili ne ostanu kao policajci moraju da nadoknade troškove školovanja. Međutim, sud je u decembru 2023. godine presudio da Genda nije sama prekinula školovanje, već je izbačena na osnovu optužnice koja se kasnije ispostavila neosnovanom. To znači da je država izgubila pravo da traži povraćaj novca, navodi se u presudi.

Državno tužilaštvo je uložilo žalbu. Viši sud je uvažio žalbu, poništio presudu i naložio novo suđenje. Opštinski sud u Zadru će uskoro ponovo odlučiti da li Genda mora vratiti novac državi.

Podsetimo se da je Nediljko Genda, vođa veterana koji su proterali kulturni festival iz Benkovca, rekao da je njegova ćerka suspendovana iz hrvatske policije na pet godina jer je pevala Tompsonov stih „Sve bih dao da je vidim ponosnu i lepu kao u snovima“.

Ovo je bio njegov odgovor kada je zamoljen da prokomentariše to što njegova ćerka peva pesme srpske pevačice Svetlane Cece Ražnatović.

- Ja ni ne znam da ona to peva. Cela Hrvatska sluša Cecu. Ja ne, ali je cela Hrvatska sluša - rekao je Nediljko Genda.

- Pa šta ako pevam Cecu? Tata me je naučio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas vaspitavao da mrzimo druge - rekla je potom Emili Genda, Nediljkova ćerka.