Slušaj vest

Kako piše portal Indeks, danas se u Hrvatskojočekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, uz značajno svežije temperature u odnosu na prethodne dane.

U mnogim krajevima biće mestimične kiše, a naročito su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviše padavina očekuje se na Jadranui u priobalnim oblastima, gde je moguća i obilna kiša. U Dalmacijipostoji i opasnost od jakog grmljavinskog nevremena.

Vetar i magla

Ujutro se u unutrašnjosti ponegde može zadržati lokalna magla, dok će tokom dana vetar biti uglavnom slab do umeren jugozapadni i južni. Na Jadranu će duvati umereno, ponegde i jak jugo i jugozapadni. Tokom nestabilnosti, uz olujne oblake i grmljavinu, vetar može naglo da pojača i prolazno dostigne jake i olujne udare severozapadnog pravca.

1/6 Vidi galeriju Velika bura na Jadranu, trajekt Marjan jedva pristao u luku Foto: Printskrin Youtube

Temperatura

Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom će biti između 22 i 26 °C, što je znatno niže nego prethodnih dana.

Upozorenja po regijama

Dalmacija

Kiša: Lokalno obilna, količina > 40 mm

Grmljavinsko nevreme: Mestimično izraženo nevreme praćeno jakom grmljavinom. Postoji mogućnost bujičnih i urbanih poplava, prolazno pojačanog vetra i grada. Na moru su moguće pijavice. Verovatnoća grmljavine > 70 %.

Riječka regija

Kiša: Lokalno obilna, količina > 50 mm

Grmljavinsko nevreme: Mogući obilniji pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno prete bujične i urbane poplave. Verovatnoća grmljavine > 60 %.

Ostale regije

Grmljavinsko nevreme: Mogući izraženiji pljuskovi sa grmljavinom. Rizik od lokalnih bujičnih i urbanih poplava. Verovatnoća grmljavine > 50 %.

1/7 Vidi galeriju Snažno nevreme praćeno padavinama pogodilo je Hrvatsku, a zabeleženi su i nesvakidašnji snimci. Na jednom se vidi kako munja udara u toplanu kod Zagreba, a na drugom kako udara u avion u momentu kada se spremao da sleti na aerodrom u Rijeci. Foto: Printskrin

Detaljna prognoza po regionima

Istočna Hrvatska

Promenljivo oblačno, nestabilno i svežije. Mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, posebno u drugom delu dana. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno jak severozapadni i zapadni. Najviša temperatura između 23 i 26 °C.

Središnja Hrvatska

Promenljivo oblačno, nestabilno i svežije. Mestimično kiša, posebno od sredine dana i izraženiji pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, ponegde do umeren jugozapadni i južni, uveče severozapadni. Najviša temperatura između 23 i 25 °C.

Gorski kotar i Lika

Promenljivo oblačno i nestabilno. Mestimično kiša i izraženiji pljuskovi lokalno praćeni grmljavinom. Vetar uglavnom slab, ponegde do umeren jugozapadni. Najviša temperatura između 18 i 23 °C.

Istra

Promenljivo oblačno, povremeno s kišom ili ponekim pljuskom, potom razvedravanje. Slabo do umereno jugo i jugozapadni vetar će tokom dana oslabiti i noću okrenuti na slabiju buru i severozapadni vetar. More malo do umereno talasasto. Najniža jutarnja temperatura 14-22 °C, najviša dnevna 21-26 °C.

Severni Jadran

Promenljivo oblačno i nestabilno. Mestimično kiša, lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugo i jugozapadni vetar, a uveče će oslabiti. Najviša temperatura 23-25 °C.

Dalmacija

Promenljivo oblačno, nestabilno i svežije. Mestimično kiša i izraženiji pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno vrlo verovatno grmljavinsko nevreme sa obilnom kišom. Duvaće umereno, ponegde jako jugo i jugozapadni vetar, prolazno jak i olujni zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura 23-26 °C.

Prognoza za sutra

U noći na četvrtak zadržaće se promenljivo oblačno vreme, najviše na istoku i jugu sa mestimičnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom jutra razvedravanje sa zapada, pa će u većem delu unutrašnjosti dan biti pretežno sunčan.

Poslepodne je moguć poneki kraći pljusak uz jači razvoj oblaka.