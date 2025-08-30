VELIKO NEVREME NA JADRANU! Očekuju se bura, grad, grmljavina i pijavice na moru! Drastično je zahladnelo!
Kako piše portal Indeks, danas se u Hrvatskojočekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, uz značajno svežije temperature u odnosu na prethodne dane.
U mnogim krajevima biće mestimične kiše, a naročito su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviše padavina očekuje se na Jadranui u priobalnim oblastima, gde je moguća i obilna kiša. U Dalmacijipostoji i opasnost od jakog grmljavinskog nevremena.
Vetar i magla
Ujutro se u unutrašnjosti ponegde može zadržati lokalna magla, dok će tokom dana vetar biti uglavnom slab do umeren jugozapadni i južni. Na Jadranu će duvati umereno, ponegde i jak jugo i jugozapadni. Tokom nestabilnosti, uz olujne oblake i grmljavinu, vetar može naglo da pojača i prolazno dostigne jake i olujne udare severozapadnog pravca.
Temperatura
Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom će biti između 22 i 26 °C, što je znatno niže nego prethodnih dana.
Upozorenja po regijama
Dalmacija
Kiša: Lokalno obilna, količina > 40 mm
Grmljavinsko nevreme: Mestimično izraženo nevreme praćeno jakom grmljavinom. Postoji mogućnost bujičnih i urbanih poplava, prolazno pojačanog vetra i grada. Na moru su moguće pijavice. Verovatnoća grmljavine > 70 %.
Riječka regija
Kiša: Lokalno obilna, količina > 50 mm
Grmljavinsko nevreme: Mogući obilniji pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno prete bujične i urbane poplave. Verovatnoća grmljavine > 60 %.
Ostale regije
Grmljavinsko nevreme: Mogući izraženiji pljuskovi sa grmljavinom. Rizik od lokalnih bujičnih i urbanih poplava. Verovatnoća grmljavine > 50 %.
Detaljna prognoza po regionima
Istočna Hrvatska
Promenljivo oblačno, nestabilno i svežije. Mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, posebno u drugom delu dana. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno jak severozapadni i zapadni. Najviša temperatura između 23 i 26 °C.
Središnja Hrvatska
Promenljivo oblačno, nestabilno i svežije. Mestimično kiša, posebno od sredine dana i izraženiji pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, ponegde do umeren jugozapadni i južni, uveče severozapadni. Najviša temperatura između 23 i 25 °C.
Gorski kotar i Lika
Promenljivo oblačno i nestabilno. Mestimično kiša i izraženiji pljuskovi lokalno praćeni grmljavinom. Vetar uglavnom slab, ponegde do umeren jugozapadni. Najviša temperatura između 18 i 23 °C.
Istra
Promenljivo oblačno, povremeno s kišom ili ponekim pljuskom, potom razvedravanje. Slabo do umereno jugo i jugozapadni vetar će tokom dana oslabiti i noću okrenuti na slabiju buru i severozapadni vetar. More malo do umereno talasasto. Najniža jutarnja temperatura 14-22 °C, najviša dnevna 21-26 °C.
Severni Jadran
Promenljivo oblačno i nestabilno. Mestimično kiša, lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugo i jugozapadni vetar, a uveče će oslabiti. Najviša temperatura 23-25 °C.
Dalmacija
Promenljivo oblačno, nestabilno i svežije. Mestimično kiša i izraženiji pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno vrlo verovatno grmljavinsko nevreme sa obilnom kišom. Duvaće umereno, ponegde jako jugo i jugozapadni vetar, prolazno jak i olujni zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura 23-26 °C.
Prognoza za sutra
U noći na četvrtak zadržaće se promenljivo oblačno vreme, najviše na istoku i jugu sa mestimičnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom jutra razvedravanje sa zapada, pa će u većem delu unutrašnjosti dan biti pretežno sunčan.
Poslepodne je moguć poneki kraći pljusak uz jači razvoj oblaka.
Vetar slab do umeren severozapadni, na severnom Jadranu povremeno bura u prvom delu dana. Najniža temperatura u unutrašnjosti 12-16 °C, na Jadranu 15-19 °C. Najviša dnevna temperatura 23-27 °C, što znači da će sutra biti malo toplije nego danas, ali i dalje u okviru proseka za kraj avgusta.