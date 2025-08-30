Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Rijeci, a starija žena je teško povređena kada ju je udario automobil dok je vozio u rikverc.
TEŠKA SAOBRAĆAJKA U RIJECI: Vozač išao u rikverc, pokosio ženu na pešačkom, pa pobegao! Traži ga policija!
U Baštijanovoj ulici u Rijecijuče se oko 10:50 časova dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je teško povređena 83-godišnja žena.
Na nju je, dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, naleteo nepoznati vozač s automobilom koji je vozio unazad, saopštila je Policija Primorsko-goranske županije.
Nakon što ju je udario, vozač se udaljio sa mesta nesreće bez pružanja pomoći ili obaveštavanja policije. Povređena žena je prevezena u KBC Rijeka, gde su joj utvrđene teške telesne povrede.
Kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće i pronašao počinilac, policija poziva sve svedoke da se jave u Postaju saobraćajne policije Rijeka, piše Indeks.
(Kurir.rs/Index.hr)
