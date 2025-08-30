Slušaj vest

Zbog vodenih bujica za sav saobraćaj jutros je bila zatvorena deonica između čvorova Ravča i Vrgorac u smeru ka Zagrebu, obilazak: čvor Vrgorac (A1) - ŽC6208-DC62-DC535-čvor Ravča (A1).

Potop na autoputu A1 u pravcu ka Zagrebu, u Hrvatskoj Foto: Printscreen/Facebook

Na Fejsbuku je objavljen snimak tog dela puta.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Deonica puta otvorena je oko osam sati.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

