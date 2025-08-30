Zbog vodenih bujica koje su pogodile Hrvatsku posle jakih kiša i nevremena, autoput A1 u pravcu ka Zagrebu je bio potopljen.
NEVREME U KOMŠILUKU
AUTOPUT U PRAVCU KA ZAGREBU POTOPLJEN! Objavljen dramatičan snimak, saobraćajnica bila zatvorena! Haos u Hrvatskoj! (FOTO/VIDEO)
Zbog vodenih bujica za sav saobraćaj jutros je bila zatvorena deonica između čvorova Ravča i Vrgorac u smeru ka Zagrebu, obilazak: čvor Vrgorac (A1) - ŽC6208-DC62-DC535-čvor Ravča (A1).
Potop na autoputu A1 u pravcu ka Zagrebu, u Hrvatskoj Foto: Printscreen/Facebook
Na Fejsbuku je objavljen snimak tog dela puta.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Deonica puta otvorena je oko osam sati.
