Slušaj vest

Jako nevreme pogodilo je i Dubrovnik. Obilna kiša na gradskim ulicama napravila je i vodopad u gradu.

Prema izveštajima, JVP Dubrovački vatrogasci i DVD Šipan imali su šest intervencija u jutarnjim satima, od kojih se većina odnosila na uklanjanje stabala i grana sa ulica.

Intervencije JVP Dubrovački vatrogasci obuhvatile su sečenje stabala na četiri lokacije: Šipan luka, Trsteno kao i u Ulici Bartola Kašića u Mokošici.

Osim toga, ekipe su imale i dve intervencije zbog poplava i ispiranja, koje su zabeležene na Pilama i u Ulici Marka Marojice, javlja Dubrovački Dnevnik.