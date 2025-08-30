SNAŽNO NEVREME POGODILO I DUBROVNIK: Objavljeni apokaliptični snimci, ulice pretvorene u brzake i vodopade! (VIDEO)
Jako nevreme pogodilo je i Dubrovnik. Obilna kiša na gradskim ulicama napravila je i vodopad u gradu.
Prema izveštajima, JVP Dubrovački vatrogasci i DVD Šipan imali su šest intervencija u jutarnjim satima, od kojih se većina odnosila na uklanjanje stabala i grana sa ulica.
Intervencije JVP Dubrovački vatrogasci obuhvatile su sečenje stabala na četiri lokacije: Šipan luka, Trsteno kao i u Ulici Bartola Kašića u Mokošici.
Osim toga, ekipe su imale i dve intervencije zbog poplava i ispiranja, koje su zabeležene na Pilama i u Ulici Marka Marojice, javlja Dubrovački Dnevnik.
DVD Župa dubrovačka takođe je bilo aktivna s osam intervencija, uključujući sedam sečenja stabala i grana, dok je jedna intervencija bila vezana uz ispumpavanje vode. U svim intervencijama učestvovalo je osam vatrogasaca s tri vozila.