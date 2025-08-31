Slušaj vest

Nakon što je pre nekoliko dana odlučeno da se Iračanin (29) koji privremeno boravi u Republici Hrvatskoj pošalje u pritvor u Remetinec jer je mamio maloletnice radi zadovoljavanja seksualnih potreba, ali i zato što im je davao drogu, istraga je sada obuhvatila i trojicu maloletnika!

Policija ih, međutim, tereti za pokušaj iznude Iračanina, ali i za prebijanje zbog svega što je tome prethodilo. Ovo nije prvo hapšenje Iračanina, a detektivi su otkrili da je on takođe slao eksplicitne poruke maloletnici. Nakon što je zakazao sastanak licem u lice sa njom, ona je odlučila da dođe sa pojačanjem, tačnije sa trojicom svojih maloletnih prijatelja, čije su ga batine i povrede dovele do bolnice.

Zagrebačka policija kaže da je završila istragu i predala osumnjičene pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu, ali takođe naglašava da, pošto je „u pitanju akcija u oblasti zaštite prava i interesa dece, nisu u mogućnosti da daju više informacija o krivičnoj istrazi“.

- Želeli bismo da iskoristimo ovu priliku da naglasimo da su samo organi prethodnih i krivičnih gonjenja ovlašćeni da preduzimaju istražne radnje u slučajevima sumnje na izvršenje krivičnih dela, i to policija, državno tužilaštvo i sudovi, a ne građani, organizacije itd. Naime, policija postupa po svakoj traženoj intervenciji, a kada je u pitanju zaštita dece, policijski službenici postupaju sa posebnim oprezom i u takvim slučajevima preduzimaju se sve neophodne mere i radnje u cilju zaštite žrtava i gonjenja počinilaca, odnosno, preduzima se hitna intervencija i sve mere se preduzimaju u saradnji sa svim organima koji učestvuju u postupku u cilju zaštite dobrobiti maloletnika. Koristimo ovu priliku da savetujemo deci, mladima, roditeljima i stručnjacima koji rade sa decom da posete Crveno dugme za više informacija o samozaštitnom ponašanju, gde takođe mogu anonimno prijaviti svoja saznanja o seksualnom zlostavljanju i eksploataciji dece, kao i o svim drugim oblicima nasilja ili kršenja prava deteta.