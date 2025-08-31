Slušaj vest

Na svadbi u Rakovom Potoku kod Zagreba, neko je u subotu uveče provalio u automobile gostiju i ukrao ih. Jedan od gostiju koji je bio žrtva krađe rekao je da je u jednom trenutku počela jaka kiša i nakon toga su primetili šta se dogodilo.

Zagrebačka policija je potvrdila krađu, rekavši da je nepoznati počinilac provalio u nekoliko automobila na parkingu restorana na Samoborskoj cesti i ukrao nekoliko hiljada evra.

- Ukrali su mi 400 evra. Policija nam je rekla da nikada nisu videli tako nešto u svom kraju. Automobili nisu imali oštećenja, bili su otključani daljinskim upravljačem. Pregledali su automobile, slikali, a stigla je i ekipa za inspekciju. Sinoć je padala kiša, i kada smo svi od šoka odmah otišli ​​da proverimo svoje automobile, nije bilo otisaka. Problem je što na tom parkingu nije bilo kamera - rekao je jedan od gostiju za 24 sata.

Oglasili se iz restorana

U restoranu kažu da je na svadbi bilo oko 160 gostiju, a šestoro njih je opljačkano. Kažu da im se ovako nešto nikada nije dogodilo za 30 godina poslovanja.

- Takođe smo instalirali kamere i, nažalost, pokradeni automobili su bili parkirani na mestu gde kamera ne snima - rekao je vlasnik restorana za 24sata.