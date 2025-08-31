Slušaj vest

Splitsko-dalmatinska policijska uprava saopštila je da je sinoć oko 20:20 časova primila prijavu od građanina sa područja naselja Kile.

U prijavi je navedeno da je na dečjem igralištu u ulici Put sv. Ižidora vozač belog kombija navodno pokušao da namami dve devojčice u vozilo, nakon čega se udaljio prema Karepovcu.

Policijski službenici su odmah poslati na lice mesta i izvršena je pretraga šireg područja, ali vozilo nije pronađeno. O incidentu su obavešteni svi raspoloživi službenici.

Kriminalistička policija je ispitivala devojčice u prisustvu njihovih roditelja. Deca su dala kontradiktorne iskaze, posebno u vezi sa jezikom i rečima koje su im navodno upućene.

Nakon intervjua, majke obe devojčice izrazile su sumnju u verodostojnost izveštaja, ističući da je verovatno reč o dečjoj mašti.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava naglašava da policija odmah istražuje svaku prijavu vezanu za bezbednost dece i preduzima sve potrebne mere da ih zaštiti.