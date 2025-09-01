Slušaj vest

Zmije su majstori skrivanja, ali ponekad jednostavno završe na pogrešnom mestu. Obično se tada umešaju vatrogasci, a to se dogodilo u ponedeljak u Bujama. Vlasnik automobila je otvorio vrata, video nešto čudno, shvatio ko je to i jednostavno zatvorio vrata. Onda je pozvao stručnjake da reše problem.

U automobilu je bila zmija.

Vatrogasci intervenisali

- Izabrao je Dačiju. Današnja intervencija u Bujama - napisali su umaški vatrogasci na svom Fejsbuku, gde su objavili i fotografiju.

Foto: Facebook

Direktor zagrebačkog zoološkog vrta, Ivana Cizelja, stručnjak za gmizavce kaže da, koliko vidi sa fotografija, reč je o poskoku.

- Sa ove strane, koliko ja vidim, poskok. 99 posto je to on. Uvukao se u automobil greškom ili je unesen na nekom predmetu. Nema drugog razloga zašto bi bio unutra, jer oni ne podnose dobro visoku temperaturu. Boravak u zatvorenom autu je za njih otprilike podjednako opasan kao i za nas. Kada su temperature visoke, zavuku se ispod nekog žbunja, ne odgovara im - kaže Cizelj.

Poskok živi do 15 godina

Poskok (Vipera ammodytes) se smatra najotrovnijom evropskom zmijom. Obično polaže jaja tokom septembra. Ove zmije žive do 15 godina, a aktivne su uglavnom noću. Danju uglavnom spavaju, vareći hranu. Za ljude njihov ugriz može biti fatalan, bez obzira da li je u pitanju mlada ili starija zmija.

U Hrvatskoj prosečno 25 ljudi godišnje završi u bolnici ili hitnoj pomoći zbog kontakta sa otrovnim zmijama, a to su uglavnom ujedi crvene poskoka i zmije. Međutim, kao i mnoge druge otrovne zmije, poskoci nisu agresivni. Ne zato što su nam posebno naklonjeni, već zato što nisu skloni da olako troše svoj otrov na nešto što nije njihov plen. Ugrizaće samo ako se brane.