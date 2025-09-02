Potop u Umagu u Istri, veliko nevreme počelo u jutarnjim satima, za manje od sat vremena palo 100 milimetara kiše
HAOS U HRVATSKOJ
POTOP U UMAGU, ZA SAT VREMENA PALO 100 MM KIŠE! Jako nevreme u Istri, zabeleženo skoro 2.000 gromova (FOTO, VIDEO)
Jaka oluja i obilna kiša pogodile su jutros područje Umaga u Istri.
Hrvatski sajt Indeks navodi da je do 7.30 časova već je palo 84 milimetara kiše, a slovenačka stanica u Portorožu je takođe merila iznad 50 milimetara.
Potop na ulicama Umaga u Istri tokom jakog nevremena Foto: Twitter
Takođe se beleži izuzetno jaka grmljavinska aktivnost, sa skoro 2.000 udara groma zabeleženih u samo dva sata, a atmosfera ne pokazuje znake smirivanja, javlja IstraMet.
Portal Neverin javlja da je za manje od sat vremena palo 100 milimetara kiše.
Za danas i sutra u Hrvatskoj je najavljeno nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a za neke regione izdata su upozorenja na potencijalno opasno vreme.
