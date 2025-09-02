Slušaj vest

Jaka oluja i obilna kiša pogodile su jutros područje Umaga u Istri.

Hrvatski sajt Indeks navodi da je do 7.30 časova već je palo 84 milimetara kiše, a slovenačka stanica u Portorožu je takođe merila iznad 50 milimetara.

Potop na ulicama Umaga u Istri tokom jakog nevremena Foto: Twitter

Takođe se beleži izuzetno jaka grmljavinska aktivnost, sa skoro 2.000 udara groma zabeleženih u samo dva sata, a atmosfera ne pokazuje znake smirivanja, javlja IstraMet.

Portal Neverin javlja da je za manje od sat vremena palo 100 milimetara kiše.

Za danas i sutra u Hrvatskoj je najavljeno nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a za neke regione izdata su upozorenja na potencijalno opasno vreme.

(Kurir.rs/Index/IstraMet)

