Policijska uprava Međimurje primila je jutros u 8:37 časova prijavu o telu muškarca duž puta Cirkovljan - Prelog u Hrvatskoj.

Pored pokojnika pronađen je i bicikl.

- Po dolasku na lice mesta utvrđeno je da je tokom noći (ponedeljak na utorak, 1/2. septembar) nepoznato vozilo udarilo biciklistu na putu uz odvodni kanal hidroelektrane Dubrava između Cirkovljana i Preloga, nakon čega je nepoznati vozač pobegao sa mesta događaja - saopštila je policija.

Policija navodi da preduzima intenzivne mere na potrazi za odbeglim vozačem i vozilom, kao i na utvrđivanju identiteta žrtve.

- Pozivamo sve građane koji imaju konkretne informacije o pomenutoj saobraćajnoj nesreći da se jave Policijskoj stanici saobraćajne policije Čakovec.

(Kurir.rs/24sata.hr)

