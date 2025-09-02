Slušaj vest

Ukrajinska porodica odmarala je na Hvaru u Hrvatskoj, u uvali Dubovica. Međutim, odmor se pretvorio u noćnu moru kada je njihovu petogodišnju kćerku ugrizao otrovni poskok.

- Devojčica se tokom ručka sa prijateljima igrala u blizini kafića, nekoliko metara od nas. Odjednom je dotrčala i rekla da je ugrizla zmija, nismo mogli da verujemo - prepričala je zau šoku Marta (31), koja sa svojim detetom i dalje leži u KBC-u Split na lečenju.

Majka ističe i da je detetu odmah pozlilo, da je počela da povraća i gubi svest, a noga, na mestu ugriza, potpuno je poplavila.

- Vlasnik kafića odmah je pozvao Hitnu pomoć. Da bi ubrzao stvari, odvezao nas je do puta svojim automobilom. Na putu do grada prešli smo u vozilo Hitne pomoći, kojim su nas odvezli do helikoptera, pa dalje njime u splitsku bolnicu. Tokom vožnje dete je stalno gubilo svest i povraćalo, bilo je užasno gledati - kazala je majka.

Ona je dodala da su za manje od sat vremena bili u Splitu.

- Noga je na mestu ugriza postepeno poplavela. U bolnici su potvrdili da je reč o poskoku. Nakon dolaska u bolnicu dete je dobilo protivotrov i upozorili su nas na moguće komplikacije sa nogom. Nakon protivotrova dete se osećalo bolje, ali noga je bila otečena. Ćerka je bila na intenzivnoj nezi - govori majka.

Lekari su davali sve od sebe da uspeju da spase nogu maloj Ukrajinki, a majka ističe kako je sve bilo veoma iscrpljujuće.

- Rekli su nam da postoji ozbiljna opasnost od gubitka noge. Sledećeg jutra lekari su me pozvali i rekli da je potrebna hitna operacija - dodaje majka, koja priznaje da joj je bilo teško da potpiše papire da joj dete vode na takvu operaciju.

Nakon operacije, koja je uspešno prošla, dete su premestili na hirurško odjeljenje. I dalje je u bolnici, svakodnevno prolazi kroz bolna previjanja, a juče je podvrgnuta i drugoj operaciji zatvaranja rana.

Devojčica i njena porodica su u Hrvatsku stigli kao turisti, nisu imali status izbeglica u trenutku nesreće. Međutim, nakon incidenta zatražili su azil i zahtev im je usvojen. Trenutno imaju hrvatsko zdravstveno osiguranje i potrebne dokumente.