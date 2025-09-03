Slušaj vest

Od 2. avgusta u Slavoniji je u toku potraga za ženom koja je nestala iz svog doma u kojem je živela sa suprugom.

Nakon dvadesetak dana bezuspešnih potraga za ženom, policija je saopštila vest i njene lične podatke i pozvala građane da se jave ako su je negde videli. Istovremeno, sprovodile su se istrage u slučaju da je protiv nje počinjeno neko krivično delo.

Nažalost, izgleda da je to bio slučaj. Naime, od ranog jutra u utorak, policija je stigla u grad kod Osijeka. Nekoliko službenih vozila kriminalističke policije, bazne policije i forenzičara bilo je ceo dan u ulici u kojoj se nalazi kuća nestale žene. Pretražen je svaki kutak kuće; neki betonski delovi dvorišta su takođe polomljeni, septička jama je ispumpana. I nakon nekoliko sati pretrage, iz kuće su izneti dokazi da je žena „nestala“ unutar njena četiri zida. Nezvanično se zna da su ostaci njenog tela pronađeni u septičkoj jami.

Kako bi dobili što više informacija o paru, koji živi u gradu tek nekoliko godina, policajci su posetili njihove komšije i pitali ih o njihovoj vezi i kada su se poslednji put videli.

- Ne poznajem ih baš dobro jer su se preselili u tu kuću pre nekoliko godina. Držali su se po strani. Uzgajali su pitbulove, tako da nisu baš imali goste. On je radio za jednu firmu, a nisam siguran da li je ona negde radila. Bio je pomalo problematičan lik. Oboje su bili u zatvoru. Imali su dete, ali im je ono oduzeto zbog tako problematičnog života. Ne sećam se kada sam je video, rekao bih davno, i bilo je veoma značajno kada se pojavila informacija da je nestala. A njega sam video u ponedeljak. Bio je ispred kuće, go do pojasa, dugo je glasno razgovarao na mobilni telefon, stvarno je pravio buku. Bilo je neobično što je bio ispred kuće, šetao gore-dole, jer ga nisam video takvog napolju. Sada kada smo čuli da je pronađena u komadima, užasnuti smo. Jadna žena - kaže nam jedna od njihovih komšinica, koju je takođe posetila policija da sazna malo više o životnim okolnostima para.

- Izbegavao sam njihovu kuću. Taj čovek izgleda pomalo zastrašujuće, mada nikada nisam čuo nikakvu buku iz njihove kuće. Nije bilo lepih priča o njima, ali neću o tome. Rekao sam policiji da mi je bilo veoma čudno što smo svi prošlog vikenda na ulici osećali nepodnošljiv smrad, ali zagorelog mesa. Nadam se da nije dolazio iz njihove kuće... - sa užasom kaže drugi komšija.

Komšija nam je rekao da je pogrebno vozilo stiglo kasno u utorak uveče.

Odneli su ostatke, koji su se nalazili u crnoj vreći. Nakon zvaničnog upita, osiječka policija je samo odgovorila da su u predmetnoj kući pronađeni određeni tragovi i da je sada u toku detaljna istraga.