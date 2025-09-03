Slušaj vest

U Hrvatskoj se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je državljanin Bosne i Hercegovine (42) osumnjičen za izazivanje sa smrtnom posledicom i nepružanje pomoći.

Osumnjičeni 42-godišnjak upravljao je kombi vozilom zagrebačkih registarskih oznaka te brzinu kretanja nije prilagodio uslovima na putu, odnosno noćnoj vidljivosti i prisutnosti biciklista. Zbog toga je prednjim bočnim dijelom vozila udario u zadnji deo bicikla kojim je ispred njega, uz desni rub saobraćajnice, vozio 42-godišnjak.

Od siline naleta, biciklista i bicikl odbačeni su u polje kukuruza.

Teško povređeni biciklista preminuo je na mestu događaja. Policija navodi kako u trenutku nesreće preminuli nije bio označen izvorom svetlosti ili reflektirajućom materijom.

Nakon dojave o pronalasku tela, policijski službenici Postaje saobraćajne policije Čakovec i drugi službenici PU međimurske pokrenuli su opsežnu potragu za odbeglim vozačem.

Efikasna akcija rezultirala je hapšenjem 42-godišnjeg vozača kombija na području Varaždina, svega nekoliko sati nakon nesreće. Iz međimurske policije zahvalili su na saradnji kolegama iz PU varaždinske.

Uviđaj na mestu nesreće obavio je zamenik županijske državne tužiteljke u Varaždinu u saradnji s policijom i sudskim veštakom. Telo preminulog prevezeno je na Odeljenje patologije Županijske bolnice Čakovec, gde će se obaviti obdukcija.

Protiv 42-godišnjeg vozača kombija bit će podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu zbog krivičnih dela izazivanja saobraćajne nesreće i nepružanja pomoći te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.