Slušaj vest

Podigla sam kredit i platila lečenje ćerke u Splitu, rekla je Marta, majka ukrajinske devojčice (5), koju je pre nekoliko dana na Hvaru ugrizao poskok.

Kako je majka potvrdila, devojčica je u dobrom zdravstvenom stanju i otpuštena je iz splitske bolnice.

Ide na previjanje

- Ostaćemo još neko vreme u Hrvatskoj, ćerka mora da dođe u bolnicu da joj se previje rana - kaže majka.

Podsetimo se da je devojčicu ujela zmija dok se igrala na šljunkovitoj plaži u uvali Dubovica na Hvaru, koja se nalazi nekoliko kilometara od grada Hvara.

- Odjednom je dotrčala i rekla da ju je ujela zmija, nismo mogli da verujemo. Vlasnik kafića je odmah pozvao hitnu pomoć. Da bi ubrzao stvari, odvezao nas je do puta svojim kolima. Na putu do grada, prebacili smo se u kola hitne pomoći, koja su nas odvezla do helikoptera, a zatim u splitsku bolnicu. Tokom vožnje dete je stalno gubilo svest i povraćalo, bilo je užasno gledati - rekla je ranije majka.

Poplavela noga

Dodala je da je manje od sat vremena nakon incidenta bila u bolnici u Splitu.

- Noga je postepeno poplavela na mestu ujeda. U bolnici su potvrdili da je u pitanju zmija. Po dolasku u bolnicu, dobili smo protivotrov i upozorili na moguće komplikacije sa nogom. Nakon protivotrova, detetu je bilo bolje, ali je noga bila otečena. Ćerka je bila na intenzivnoj nezi - priča nam majka. Koliko je situacija bila ozbiljna pokazuje činjenica da joj je pretilo da će izgubiti nogu, ali zahvaljujući splitskim lekarima, taj scenario je izbegnut.

- Došli su kod mene i rekli mi da moram da potpišem papire za hitnu operaciju - rekla je majka, koja priznaje da joj je bilo teško da potpiše papire da bi odvela svoje dete na takvu operaciju.

Uspešno operisana

Nakon operacije, koja je bila uspešna, dete je prebačeno na hirurško odeljenje. Poslednja operacija, zatvaranja rane, obavljena je u utorak.

- Lekari su napravili čudo. Dok smo bili u bolnici, dali su mojoj ćerki igračke, a kasnije sam ja donela svoje - kaže majka, koja priznaje da joj je ovo do sada najgore letovanje.

Devojčica i njena porodica su u Hrvatsku stigli kao turisti, u vreme nesreće nisu imali status izbeglice. Međutim, nakon incidenta, podneli su zahtev za azil i zahtev je odobren. Troškovi lečenja, saznajemo, iznose skoro 4.000 evra. Iako je majka verovala da neće morati da plati za to, ipak je podigla kredit i sve platila. Ovo nije jedini ujed zmije ove godine. Nedavno smo izvestili da su u Istri bila tri ujeda ove otrovne zmije za samo nekoliko dana.