Od 2. avgusta u Slavoniji je trajala potraga za 44-godišnjom Majom C. R., koja je nestala iz svoje kuće u Tenji, gde je živela sa suprugom Robertom R. (52) iz Osijeka. Policija je nakon dvonedeljne bezuspešne potrage za ženom objavila tu vest i njene lične podatke u nacionalnoj evidenciji nestalih osoba i pozvala građane da se jave ako imaju informacije o njenom nestanku ili boravištu. Istovremeno, trajala je istraga kako bi se utvrdilo je li Maja možda bila žrtva nekog krivičnog dela ili zločina.

Vrlo brzo se otkrilo da je to, nažalost, i bio slučaj pa je u utorak ujutro mnogo policajaca, interventne i kriminalističke policije pristiglo u Ulicu Matije Vlačića u Tenju u kojoj je živio bračni par. Celog dana trajao je detaljan pretres kuće i dvorišta. Vatrogasci su ispumpali septičku jamu u zapuštenon dvorištu koje je obraslo travom i korovom, a razbijani su i neki betonski delovi dvorišta. Nakon višesatne potrage iz kuće su izneseni dokazi da je žena ubijena. Nezvanično se saznalo da su u septičkoj jami pronađeni delovi njenog tela.

Kako bi došli do što više informacija o supružnicima koji u Tenji žive tek nekoliko godina, jer su se tu preselili iz Osijeka, policijski službenici su obilazili njihove komšije i ispitivali ih o odnosima bračnog para, kad su ih poslednji put videli i kakve su životne navike imali.

Foto: Shutterstock, Printscreen

- Ne poznajem ih baš dobro jer su se u tu kuću doselili pre nekoliko godina. Dosta su se držali za sebe. Gajili su pit bullove pa im gosti nisu baš dolazili. Sretao sam ih dok šetaju te svoje pse. Nisam siguran od čega su živeli, ali znam da su oboje bili malo problematični. Ne sećam se kad sam nju video poslednji put, davno rekao bih, i iznenadio sam se kad sam video na društvenim mrežama da je nestala. Njega sam video u ponedeljak ispred kuće. Bio je go do pojasa, dugo je glasno pričao mobilnim telefonom, baš galamio. Šetao se gore-dole ispred kuće. Bilo je neobično što je na ulici jer ga nisam tu baš viđao - kaže jedan od komšija bračnog para dodajući kako je zgrožen informacijom da je žena ubijena, a verovatno i raskomadana.

I kod njega je bila policija kako bi saznala malo više o bračnom paru.

Majin muž je tokom utorka odveden u policiju na saslušanje. Nije poznato šta je rekao o njenom nestanku i da li je policija na osnovu njegovih izjava posumnjala da je žena ubijena.

- Njihovu kuću sam izbegavala. Ti psi bi uvek lajali kad neko prođe. A i on je izgledao malo strašno, iako sam ga nekoliko puta srela na ulici i pristojno bi me pozdravio. Ponekad su se iz njihove kuće čuli galama, cika, vriska, nekad i glasna muzika. Osim toga nisam o njima ništa znala. Rekla sam policiji da se proteklog vikenda u ulici osetio neobičan smrad, kao da neko peče meso pa je ono skroz izgorelo. Nadam se da to nema nikakve veze sa ženinim nestankom - rekla je druga komšinica.

Kasno uveče u utorak policija je odnela iz kuće nešto spakovano u crne vreće i stavila to u pogrebno vozilo koje je u međuvremenu pristiglo. Jedno vozilo policije je ostalo i preko noći je "stražarilo" ispred kuće, da bi se u sredu ujutro sve to ponovilo. U kuću su opet pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s psima tragačima i dronom kojim su pregledavali teren iz vazduha. U jednom trenutku u lisicama je policijskim vozilom dovezen i R. R., koga su uveli u kuću, kako bi ga ispitivali o detaljima nestanka ili ubistva žene. Sve to vreme u dvorišnim prostorijama trajala je intenzivna pretraga.

- Znam ga već godinama. Nije on bio nasilan tip, ali je dugo imao problema s drogom. Kao i ona. Pre pet godina bio je u zatvoru, zbog droge i krađa. Mislim da je "odležao" pet godina i tamo se rehabilitovao od droge, rekao mi je da se odvikao. Uvek sam mislio da imaju dobar brak jer su se slagali. Bio sam iznenađen kad sam video objavu da je ona nestala. Mislio sam da ga je možda ostavila. Sad ne mogu da verovao da se ovo dogodilo, da ju je on ubio. Sve nekako mislim da je to možda uradio neko drugi, ali vidim da je on doveden u lisicama - kaže stanovnik Tenja koji je došao na mesto zločina baš kad su R. R. dovodili u kuću.

Zvaničnih izjava policije još nema, osim da su potvrdili da su u kući pronađeni tragovi zločina i da traje detaljna istraga.

U ovakvim slučajevima ne mora da bude reč o psihijatrijskoj bolesti već u pitanju mogu biti brojne druge situacije, kaže za 24sata prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, direktorka Županijske specijalne bolnice Insula Rab, koja vodi Odeljenje za forenzičku psihijatriju bolnice.

- Ne možemo kriviti duševne bolesnike, jer su u 90 odsto slučajeva nasilnih kaznenih dela oni žrtve, a ne počinioci. Živimo u vremenu bezobzirnih osveta, u vremenu kad osveta motiviše ubistva, likvidacije, znaju biti nezamislivo brutalne, a nisu posledica duševne bolesti - naglašava ona.