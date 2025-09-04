Slušaj vest

U mestu Murvica kraj Zadrau četvrtak ujutru došlo je do pucnjaveu kojoj je ranjen vlasnik auto salona, potvrdila je zadarska policija.

Incident se dogodio unutar prostora salona i servisa, a prema informacijama 24sata, reč je o salonu specijalizovanom za luksuzne automobile, često korišćene za snimanja spotova. Vrednost vozila koja se tamo nalaze procenjuje se na više od četiri miliona evra.

Kako nezvanično saznaje 24sata, vlasnika salona, 41-godišnjaka, u stomak je upucao komšija iz istog mesta.

Napad se dogodio pred očima deteta. Prema dostupnim informacijama, napadač, 54-godišnji muškarac iz Murvice, navodno je u subotu dovezao automobil u salon na popravku, ali se vozilo kasnije "zakuvalo", zbog čega se osećao prevarenim.

Danas je došao naoružan pištoljem, pronašao vlasnika i pucao na njega.

- Danas, 04. septembra oko 12:30 sati policija je primila dojavu da je na području Briševa iz vatrenog oružja povređen jedan muškarac. Prema sada dostupnim informacijama, u prostorijama radionice auto salona ranjen je hrvatski državljanin, kojem su radnici Hitne pomoći pružili prvu pomoć na mestu događaja, a zatim je prevezen u OB Zadar na dalju medicinsku pomoć - saopštila je zadarska policija.