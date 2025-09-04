HOROR U SLAVONSKOM BRODU! Mladić izbo brazilsku prostitutku! Naneo joj 17 uboda! Objavljeni zastrašujući detalji, a onda još jedan ŠOK!
- Pokucao je na moja vrata oko 15 sati. Uputio se do kupatila. Imao je spuštenu glavu i ćutao je. Po izlasku iz kupatila počeo je da mi se približava bez ijedne reči. Zabio mi je nož u levu stranu vrata, a potom i u zadnji deo vrata. Pokušala sam da ga uhvatim za ruku, ali je tada počeo da me ubada po celom telu. Vrištala sam i dozivala pomoć, ali što sam više vrištala, on me je više napadao. Kada sam zaćutala, izašao je, pa sam opet počela da dozivam pomoć. Međutim, vratio se i još dva puta me ubo u vrat, jednom u nogu i razrezao mi stomak. Dozivala sam policiju, pa je pobegao. Mislim da je u ruci imao makaze za šišanje - rekla je 43-godišnja državljanka Brazila istražiteljima tokom istrage.
Žena je primljena u bolnicu sa povredama opasnim po život - 15 ubodnih rana i dve probodne.
Žrtva proterana iz Hrvatske
Radi se o ženi koja je posle napada proterana iz Republike Hrvatske, a u stan u centru Slavonskog Broda, gde se dogodio napad, doputovala je iz Splita. Bila je u kontaktu s agencijom za razmenu seksualnih usluga, koju je kontaktirao 23-godišnji počinilac kobnog događaja 4. avgusta prošle godine.
Brzo hapšenje i pokušaj prikrivanja tragova
Mladić je ubrzo uhapšen. Njegov dolazak u zgradu, odlazak i povratak kući krvavih ruku na biciklu snimile su nadzorne kamere duž trase. Pre nego što su ga policajci uhapsili zbog pokušaja ubistva, pokušao je da prikrije tragove: odeću i obuću pokušao je da zapali, a potom sve zakopao u dvorištu iza garaže. Policija mu je oduzela sve te stvari.
Osumnjičeni je pod nadzorom
Osumnjičeni je dugi niz godina bio pod nadzorom institucija, kršio je zakon, bio sankcionisan, a morao je i psihijatrijski da se leči.
Psihološko-psihijatrijsko veštačenje pokazalo je da je osoba niskog obrazovnog nivoa čije sposobnosti odgovaraju umerenoj mentalnoj retardaciji.
U vreme napada, prema tvrdnjama, nije bio uračunljiv, pa mu je na osnovu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama određen prisilni šestomesečni smeštaj u psihijatrijskoj ustanovi, koji će se po isteku ponovo razmatrati.
Troškove sudskog postupka i advokata koji ga je zastupao ne mora da plati jer je bez primanja.
Stanari zgrade svedoci užasa
Stanari zgrade još dugo će pamtiti zvuke koji su tog dana odjekivali.
- U stanu ispod čuo sam udaranje stolica i trčanje, a onda i snažan vrisak. Nisam bio siguran odakle dolazi, da bih vrlo brzo čuo vrištanje na stepeništu i otvaranje i zatvaranje vrata. Nazvao sam policiju i hitnu jer je komšinica rekla da na stepeništu ima krvi. Otišao sam do stana, vrata su bila širom otvorena, a kod vrata je ležala žena s mobilnim u ruci i zapomagala: "Help, help!" Nisam znao kako da joj pomognem, pa sam sišao ispred zgrade da dočekam policiju. Kada je Hitna došla, ja i komšija smo ženu na nosilima uneli u vozilo Hitne pomoći - ispričao je stanar zgrade u kojoj se dogodio užas.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)