- Pokucao je na moja vrata oko 15 sati. Uputio se do kupatila. Imao je spuštenu glavu i ćutao je. Po izlasku iz kupatila počeo je da mi se približava bez ijedne reči. Zabio mi je nož u levu stranu vrata, a potom i u zadnji deo vrata. Pokušala sam da ga uhvatim za ruku, ali je tada počeo da me ubada po celom telu. Vrištala sam i dozivala pomoć, ali što sam više vrištala, on me je više napadao. Kada sam zaćutala, izašao je, pa sam opet počela da dozivam pomoć. Međutim, vratio se i još dva puta me ubo u vrat, jednom u nogu i razrezao mi stomak. Dozivala sam policiju, pa je pobegao. Mislim da je u ruci imao makaze za šišanje - rekla je 43-godišnja državljanka Brazila istražiteljima tokom istrage.

Žena je primljena u bolnicu sa povredama opasnim po život - 15 ubodnih rana i dve probodne.

Žrtva proterana iz Hrvatske

Radi se o ženi koja je posle napada proterana iz Republike Hrvatske, a u stan u centru Slavonskog Broda, gde se dogodio napad, doputovala je iz Splita. Bila je u kontaktu s agencijom za razmenu seksualnih usluga, koju je kontaktirao 23-godišnji počinilac kobnog događaja 4. avgusta prošle godine.

Brzo hapšenje i pokušaj prikrivanja tragova

Mladić je ubrzo uhapšen. Njegov dolazak u zgradu, odlazak i povratak kući krvavih ruku na biciklu snimile su nadzorne kamere duž trase. Pre nego što su ga policajci uhapsili zbog pokušaja ubistva, pokušao je da prikrije tragove: odeću i obuću pokušao je da zapali, a potom sve zakopao u dvorištu iza garaže. Policija mu je oduzela sve te stvari.

Osumnjičeni je pod nadzorom

Osumnjičeni je dugi niz godina bio pod nadzorom institucija, kršio je zakon, bio sankcionisan, a morao je i psihijatrijski da se leči.

Psihološko-psihijatrijsko veštačenje pokazalo je da je osoba niskog obrazovnog nivoa čije sposobnosti odgovaraju umerenoj mentalnoj retardaciji.

U vreme napada, prema tvrdnjama, nije bio uračunljiv, pa mu je na osnovu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama određen prisilni šestomesečni smeštaj u psihijatrijskoj ustanovi, koji će se po isteku ponovo razmatrati.

Troškove sudskog postupka i advokata koji ga je zastupao ne mora da plati jer je bez primanja.

Stanari zgrade svedoci užasa

Stanari zgrade još dugo će pamtiti zvuke koji su tog dana odjekivali.