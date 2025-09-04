Slušaj vest

Bila mi je prijateljica. Nismo se viđale toliko često koliko smo se dopisivale na društvenim mrežama. Češće smo se dopisivale dok je njen muž bio u zatvoru, zbog krađa, provala, droge... Žalila se da je često odsutan. Pitala sam je zašto ga ne ostavi, ali je rekla da ne želi. Nikada se nije žalila da je zlostavlja ili da je agresivan, kaže prijateljica ubijene 44-godišnje Osiječanke Maje R, koja je već mesec dana bila na listi nestalih u policiji, od 2. avgusta.

Prijatelji u šoku

Članovi porodice su je tražili, kao i njen suprug R. R. (52), koji se na društvenim mrežama pretvarao da je zabrinut za nju, pisao je komentare kao da ne zna gde je otišla i slično, ali policija ga je, uprkos tome, stavila u centar istrage i, posle mesec dana, odlučila da pretrese kuću u Tenji gde je par živeo poslednjih godina.

- Bila sam šokirana kada sam videla policijsko saopštenje da je nestala. Njena majka mi je rekla da je traži, ali da nema nikakve informacije, da je kuću izašla u papučama, običnoj majici, bez dokumenata ili bilo čega. Bilo je veoma čudno, pa sam danima pratio vesti i sada, evo ga, ovaj užas - kaže prijatelj ubijene žene.

Mnogo policajaca, forenzičara i vatrogasaca stiglo je u ulicu u kojoj porodica živi i počelo da „češlja“ svaki kutak njihove stambene zgrade, velikog dvorišta i okolnih kuća, razgovarajući sa komšijama.

Čula se vika

- Ne poznajem ih baš dobro. Nisu iz Tenje, već su se ovde doselili pre nekoliko godina. Navodno su prodali kuću u osiječkom naselju Retfala, gde su živeli, i došli ovde. Dosta su se držali po strani. Odmah su počele da kruže glasine da imaju problema sa drogom, da je on bio u zatvoru pet godina, a ona kratko. Gajili su pitbulove i zato nisu često imali goste, a kada jesu, moglo se čuti, jer se čula muzika, cikanje, vika...Viđao sam ih kako šetaju te pse uveče. Uvek ih je ljubazno pozdravljao. Delovao je normalno uprkos pričama. Ne znam čime su se bavili. Ne sećam se kada sam je poslednji put video, rekao bih da je to bilo davno, i bio sam iznenađen kada sam video policijski izveštaj da je nestala. Video sam ga u ponedeljak ispred kuće. Bio je gol do pojasa, razgovarao je mobilnim telefonom, zapravo vikao, i to je trajalo dugo, šetao je gore-dole ispred kuće - kaže jedan od komšija koji je bio u neverici kada je dobio informaciju da je policija pronašla delove njenog tela u dvorištu kuće u kojoj su živeli, u septičkoj jami.

Istraga je iznenada dobila na intenzitetu jer je ubrzo otkriveno da su pronađeni delovi tela ubijene žene, ali da nema ostataka, pa je detaljan pretres kuće i cele okoline nastavljen sledećeg dana.

R. R. je odmah uhapšen i odveden na ispitivanje. U jednom trenutku je i on uveden u kuću, sa lisicama na rukama, kako bi im mogao da ispriča šta je uradio sa ostatkom njenog tela i kako ju je zapravo ubio.

Policija je izvestila da je R. R. uhapšen i da je protiv njega podneta krivična prijava zbog teškog ubistva ženskog lica. Saslušan je u Državnom tužilaštvu u Osijeku i priveden istražnom sudiji radi određivanja pritvora.