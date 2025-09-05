Slušaj vest

Muškarac srednjih godina izazvao je incident ispred kompleksa Kabineta hrvatskog predsednika Zorana Milanovića na Pantovčaku, gde se u prepodnevnim satima verbalno sukobio sa pripadnicima obezbeđenja, a navodno je pokušao i neovlašćeno da uđe u kompleks.

Na kraju je pozvana i policija koja ga je privela na kriminalističko istraživanje. Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, muškarac, za koga se kasnije utvrdilo da je 67-godišnjak iz Zagreba, pokušao je da uđe u kompleks ispod rampe, a kada su ga pripadnici obezbeđenja zaustavili, počeo je nesuvislo da govori, između ostalog rekavši da u automobilu, kojim je došao do Pantovčaka i koji je bio parkiran u blizini, ima bombu.

Zbog toga su pripadnici obezbeđenja pozvali policiju koja je ubrzo stigla i privela ga.

Pretresom automobila pokazalo se, srećom, da je muškarac prazno pretio, odnosno nikakva bomba, eksploziv ili oružje nisu pronađeni.

Policija je muškarca odvela na kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo da li u njegovom postupanju ima elemenata krivičnog dela ili prekršaja, ali će se svakako pokušati da utvrde i razlozi koji su ga naveli na takvo ponašanje.

Iako do sada nikada nije bio zabeležen sličan incident, odnosno pokušaj nasilnog ulaska u državni objekat najvišeg nivoa zaštite, poslednjih godina policija i Državno tužilaštvo procesuirali su niz pretnji protiv najviših državnih funkcionera Hrvatske, ali se uglavnom radilo o verbalnim pretnjama preko društvenih mreža ili elektronske pošte.