Slušaj vest

Jedna osoba zadobila je teške povrede u tuči u Puliu kojoj je učestvovalo šest ljudi, saopštila je istarska policija. Do fizičkog obračuna došlo je u petak veče 5. septembra u centru Pule, na Narodnom trgu.

Prema prvim informacijama, do tuče je došlo zbog nesuglasica oko postavljanja skele. Policija je dojavu o incidentu primila u petak u 18:45 časova.

Utvrđeno je kako su se sukobile dve grupe - s jedne strane bili su 39-godišnji državljanin BiH, 59-godišnjak i 69-godišnjak, dok su s druge strane bile tri osobe dobi od 59, 27 i 23 godine.

U masovnoj tuči najteže je prošao 27-godišnjak koji je zadobio teške telesne povrede, dok je ostalih pet učesnika prošlo s lakšim povredama, navodi policija. 

Na mesto događaja odmah su izašli policijski službenici koji su započeli s uviđajem. U toku je kriminalističko istraživanje kako bi se rasvetlile sve okolnosti koje su dovele do ovog nasilnog incidenta i utvrdila pojedinačna odgovornost učesnika, objavila je policija.

(Kurir.rs/Index.hr/Istarski.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustiteHrvatskaOGROMNA MORSKA ZVER PONOVO SNIMLJENA U JADRANU: Pogledajte snimak sa pučine! Ovo je REDAK PRIZOR, bio je na 50 metara (VIDEO)
kit.jpg
HrvatskaJEDNA OSOBA SE BORI ZA ŽIVOT NAKON STRAŠNOG NEVREMENA U ISTRI: Zabeleženo 2.000 udara groma (VIDEO)
collage.jpg
HrvatskaPUCALI NA ČOVEKA, NAPALI GA ELEKTROŠOKEROM: Pretukli ga, pa ga vozili po Puli u prtljažniku automobila
profimedia-0461903233.jpg
HrvatskaJEZIVO NEVREME POGODILO HRVATSKU: "Situacija je opasna po život, ima povređenih!" Vetar čupa drveće, nasukane jahte, sudarili se brodovi (VIDEO)
collage.jpg