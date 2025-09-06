Slušaj vest

Jedna osoba zadobila je teške povrede u tuči u Puliu kojoj je učestvovalo šest ljudi, saopštila je istarska policija. Do fizičkog obračuna došlo je u petak veče 5. septembra u centru Pule, na Narodnom trgu.

Prema prvim informacijama, do tuče je došlo zbog nesuglasica oko postavljanja skele. Policija je dojavu o incidentu primila u petak u 18:45 časova.

Utvrđeno je kako su se sukobile dve grupe - s jedne strane bili su 39-godišnji državljanin BiH, 59-godišnjak i 69-godišnjak, dok su s druge strane bile tri osobe dobi od 59, 27 i 23 godine.

U masovnoj tuči najteže je prošao 27-godišnjak koji je zadobio teške telesne povrede, dok je ostalih pet učesnika prošlo s lakšim povredama, navodi policija.