MASOVNA TUČA U PULI: Povređeno šest osoba, učestvovao i državljanin BiH!
Jedna osoba zadobila je teške povrede u tuči u Puliu kojoj je učestvovalo šest ljudi, saopštila je istarska policija. Do fizičkog obračuna došlo je u petak veče 5. septembra u centru Pule, na Narodnom trgu.
Prema prvim informacijama, do tuče je došlo zbog nesuglasica oko postavljanja skele. Policija je dojavu o incidentu primila u petak u 18:45 časova.
Utvrđeno je kako su se sukobile dve grupe - s jedne strane bili su 39-godišnji državljanin BiH, 59-godišnjak i 69-godišnjak, dok su s druge strane bile tri osobe dobi od 59, 27 i 23 godine.
U masovnoj tuči najteže je prošao 27-godišnjak koji je zadobio teške telesne povrede, dok je ostalih pet učesnika prošlo s lakšim povredama, navodi policija.
Na mesto događaja odmah su izašli policijski službenici koji su započeli s uviđajem. U toku je kriminalističko istraživanje kako bi se rasvetlile sve okolnosti koje su dovele do ovog nasilnog incidenta i utvrdila pojedinačna odgovornost učesnika, objavila je policija.
(Kurir.rs/Index.hr/Istarski.hr/Preneo: V.M.)