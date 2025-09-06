Slušaj vest

U petak je nemačka policija pucala na 25-godišnjeg Hrvata i teško ga ranila, saopštili su policija i tužilaštvo.

Prethodno je mladić napao policajce sa dva noža. Uprkos višestrukim upozorenjima, nije stao, pa mu je jedan od policajaca pucao u grudi. Hrvat je teško ranjen, ali nije životno ugrožen. Odmah je prebačen u bolnicu.

Sukob sa komšijom

Incident je započeo oko 14:30 sati u Sasenbergu(Severna Rajna-Vestfalija), kada je 39-godišnjak pozvao policiju zbog sukoba sa Hrvatom zbog komšijskog spora.

Mladić je već tada izvadio noževe kojima je kasnije pretio policajcima, a prethodno je lakše ranio 39-godišnjaka i jednog drugog komšiju (50).

Posle sukoba je pobegao, ali je ubrzo pronađen od strane policije, kada je situacija eskalirala. Policija je pokrenula rutinsku istragu o upotrebi vatrenog oružja.

Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

Policija pucala i u Ulmu

U petak uveče policija u Ulmu (Baden-Virtemberg) takođe je morala da upotrebi vatreno oružje protiv napadača.

Očevici su prijavili muškarca (37) koji je mahao nožem.

Kada su policajci stigli na lice mesta, napadač je krenuo prema njima.

Nemačka policija puca u učenika (17) sa Kosova u parku u Esenu. On je teško ranjen nakon što je i sam izvršio napad u školi koju je pohađao, gde je napao i nožem izbo svoju nastavnicu koja je takođe teško ranjena i hitno prebačena u bolnicu radi operacije. Foto: x

Jedan policajac je ispalio metak, ali napadač nije ranjen. Uspeli su da ga savladaju i prebacili u bolnicu na dalja ispitivanja. Motiv napada za sada nije poznat.

Podsetimo, juče se dogodio napad u Esenu, kada je mladić poreklom sa Kosovanapao svoju nastavnicu u školi i zadao joj nekoliko uboda nožem u stomak. On je potom ubijen od strane nemačke policije.

(Kurir.rs/Bild)

