Zagrebačka policija uhapsila je 69-godišnju državljanku Austrijezbog sumnje na nesavesno lečenje nakon što je tokom porođaja blizanaca u stanu jedno dete preminulo.

Tragedija se dogodila u Zagrebutokom porođaja blizanaca u stanu, kada je jedno dete izgubilo život. Zagrebačka policija je saopštila da je uhapsila 69-godišnju državljanku Austrije, koja je bila angažovana kao međunarodno ovlašćena babica.

Prema informacijama policije, sumnja se da je Austrijanka počinila krivično delo nesavesnog lečenja. Ona je tokom noći između 4. i 5. septembra asistirala 42-godišnjoj ženi pri porođaju u njenom stanu. Tom prilikom, jedno od novorođenčadi je preminulo.

Osumnjičena je uhapšena i privedena na kriminalističko ispitivanje. Nakon sprovedene istrage, predata je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke uz krivičnu prijavu.

