Sudar
POGINUO MUŠKARAC Teška saobraćajna nesreća kod Zadra: Saobraćaj se preusmerava
Jedan muškarac je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo danas oko 17 časova na državnom putu u Murvici Gornjoj, u Zadarskoj županiji, saopštila je zadarska policija.
Prema prvim informacijama sa terena, u nesreći su učestvovali automobil i motocikl. Na mesto događaja odmah su upućene sve službe hitne pomoći, uključujući policiju i hitnu pomoć.
Zbog istrage, koja će utvrditi sve okolnosti nesreće, deonica državnog puta DC-08 od Murvice Gornje do Poličnika zatvorena je za sav saobraćaj od 17:22 časova, dok se saobraćaj preusmeravao do kraja uviđaja.
Kurir.rs/Indeks
