Slušaj vest

Jedan muškarac je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo danas oko 17 časova na državnom putu u Murvici Gornjoj, u Zadarskoj županiji, saopštila je zadarska policija. 

Prema prvim informacijama sa terena, u nesreći su učestvovali automobil i motocikl. Na mesto događaja odmah su upućene sve službe hitne pomoći, uključujući policiju i hitnu pomoć.

Zbog istrage, koja će utvrditi sve okolnosti nesreće, deonica državnog puta DC-08 od Murvice Gornje do Poličnika zatvorena je za sav saobraćaj od 17:22 časova, dok se saobraćaj preusmeravao do kraja uviđaja. 

Kurir.rs/Indeks

Ne propustiteHrvatska"MAJKA IH SPASILA SVOJIM TELOM, PA UMRLA" Pijani vozač POKOSIO porodicu na Viru: Od siline udara beba iz kolica ODBAČENA U GRMLJE
profimedia0461949209.jpg
HrvatskaNESVAKIDAŠNJA NESREĆA: Prošla kroz crveno svetlo na semaforu, a kada je videla u čija kola je udarila SVE JOJ JE BILO JASNO
HrvatskaTEŠKA NESREĆA KOD ZADRA: U sudaru automobila i kombija poginuo muškarac, devet Fiipinaca povređeno
shutterstock-2190898745.jpg
HrvatskaPOGINULE TRI SLOVENKE: Detalji teške saobraćajne nesreće kod Zadra
policija-pula.jpg