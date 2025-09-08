Slušaj vest

Vatrogasci Javne vatrogasne jedinice (JVJ) Nova Gradiška jutros su kod naplatne rampe na autoputu pomogli u obezbeđivanju prostora kako bi helikopter Hitne pomoći mogao da tu sleti.

Kako saznaje hrvatski sajt 24sata od zapovjednika JVJ, vozilo Hitne pomoći krenulo je prema Osijeku sa 82-godišnjom pacijentikinjom, ali je u poslednjem trenutku odlučeno da je ipak prebace helikopterom.

- Jutros oko 7.40 sati su pacijentkinju iz jedne bolnice prebacivali u drugu. Pred ulazak na autoput, odlučeno je da će pacijentkinju ipak helikopter odvesti u drugu bolnicu pa smo mi došli samo kao pomoć, odnosno kako bismo obezbedili mesto sletanja helikoptera - rekao je komandir JVJ Tomislav Orlovac.

(Kurir.rs/24sata.hr)

