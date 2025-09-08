UMRO ČOVEK KOJI JE U HRVATSKOJ BRANIO SRBE KAD TO NIKO NIJE SMEO: Advokat Srđ Jakšić preminuo u 75. godini, pre 25 godina preživeo atentat!
Dugogodišnju bogatu advokatsku karijeru, koja je trajala više od 40 godina, obeležio je i atentat na njega 2000. godine.
Tokom 1990-ih zastupao je pripadnike nacionalnih manjina.
Dubrovnik Insider piše da je Jakšić govorio da "nije branio Srbe, nego ljude kojima je bila potrebna pravna pomoć u ostvarivanju njihovih prava.
Na Jakšića je izvršen i atentat 2000. godine.
Podsetimo, tada je pucano na njega ispred njegove porodične kuće vatrenim oružjem. Počinilac nije pronađen.
DuList piše da se neretko prihvatao predmeta koje su mnoge njegove kolege odbijale zbog pritisaka ili nepopularnosti. Devedesetih godina bio je etiketiran i kao srpski advokat, zbog zastupanja nacionalnih manjina, dodao je DuList.
"U ratnoj atmosferi bilo je teško braniti navodne ratne zločince zbog ogromnog pritiska javnosti. Jednom su mi čak zamalo oteli decu, a pokušali su i da me ubiju... Ali neće grom u koprivu. Advokat nema izbora – ili ostaje advokat ili prestaje to da bude. U kancelariji ne postoji ni Hrvat, ni Srbin, ni Musliman. Sramotno je što su neke kolege odbijale slučajeve zbog nacionalnosti ili vere. Advokat je profesionalac koji po etičkom kodeksu mora da radi za sve stranke, osim ako postoje opravdani razlozi, poput preopterećenosti", rekao je pre 15 godina Jakšić za DuList.
Kurir.rs/Dubrovački vjesnik/Dubrovnik insider