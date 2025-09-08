"U ratnoj atmosferi bilo je teško braniti navodne ratne zločince zbog ogromnog pritiska javnosti. Jednom su mi čak zamalo oteli decu, a pokušali su i da me ubiju... Ali neće grom u koprivu. Advokat nema izbora – ili ostaje advokat ili prestaje to da bude. U kancelariji ne postoji ni Hrvat, ni Srbin, ni Musliman. Sramotno je što su neke kolege odbijale slučajeve zbog nacionalnosti ili vere. Advokat je profesionalac koji po etičkom kodeksu mora da radi za sve stranke, osim ako postoje opravdani razlozi, poput preopterećenosti", rekao je pre 15 godina Jakšić za DuList.