Na pešakinju koja je na mestu nesreće stradala naleteo je kamion riječkih registarskih oznaka.

Policija je odmah izašla na teren, a uviđaj je u toku.

Zbog policijskog uviđaja na tom delu Slavonske avenije stvaraju se saobraćajne gužve, a vozačima se savetuje oprez i korišćenje obilaznih pravaca.

