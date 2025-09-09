Danas oko 8.30 sati u Zagrebu, na raskrsnici Slavonske avenije i Ulice III. Resnik, dogodila se teška saobraćajna nesreća, saopštila je hrvatska policija.
ŽENU PREGAZIO KAMION: Hitne službe na terenu, HOROR u Zagrebu!
Na pešakinju koja je na mestu nesreće stradala naleteo je kamion riječkih registarskih oznaka.
Policija je odmah izašla na teren, a uviđaj je u toku.
Zbog policijskog uviđaja na tom delu Slavonske avenije stvaraju se saobraćajne gužve, a vozačima se savetuje oprez i korišćenje obilaznih pravaca.
