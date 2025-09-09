UPALJENE CRVENE LAMPICE, BUJIČNE POPLAVE I POTOP BLIZU SRBIJE, STIGLO HITNO SAOPŠTENJE! Evo kakvo vreme nas čeka, oglasio se RHMZ! (FOTO)
Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se i mestimično u unutrašnjosti Hrvatske.
Na moru će povremeno duvati jak jugo, a moguća je i pojava pijavica. Krajem četvrtka i u petak se očekuje postupno razvedravanje.
Obilna kiša, grmljavinsko nevreme, bujične i urbane poplave
Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak uveče na severnom Jadranu, naročito u Istri. Sreda i prvi deo četvrtka potom će biti vrlo nestabilni uz mestimičnu kišu, lokalno i intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.
Posebno na Jadranu i krajevima uz njega očekuje se obilna oborina, lokalno i više od 100 l/m 2 uz mogućnost urbanih i bujičnih poplava, najpre na severnom delu, a od srede poslepodne i u Dalmaciji.
Pritom je vrlo verovatno grmljavinsko nevreme, prolazno moguće i uz olujan vetar.
Vreme u Srbiji 9. septembar
Vreme u Srbiji danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i sa mestimičnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Kratkotrajna kiša sa grmljavinom moguća je ujutro na severu Vojvodine, a po podne na planinama.
Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, takođe uz malu povremenu oblačnost. Duvaće slab, promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od 16 stepeni do 19, a najviša oko 31 stepen.
Promena vremena
Uveče i tokom noći na severu Srbije novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu ili plјusak sa grmlјavinom.
Vreme narednih dana
Promenlјivo oblačno.
U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom.
U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar.
Temperatura u manjem padu, ali će i dalјe biti toplo.
Prognoza za 5 narednih dana
Biometeorološka prognoza
Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika.
Oprez se svetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom.
Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje.
Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaj.
Kurir.rs/Jutarnji list