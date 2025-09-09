Slušaj vest

Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se i mestimično u unutrašnjosti Hrvatske.

Na moru će povremeno duvati jak jugo, a moguća je i pojava pijavica. Krajem četvrtka i u petak se očekuje postupno razvedravanje.

Obilna kiša, grmljavinsko nevreme, bujične i urbane poplave

Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak uveče na severnom Jadranu, naročito u Istri. Sreda i prvi deo četvrtka potom će biti vrlo nestabilni uz mestimičnu kišu, lokalno i intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.

Posebno na Jadranu i krajevima uz njega očekuje se obilna oborina, lokalno i više od 100 l/m 2 uz mogućnost urbanih i bujičnih poplava, najpre na severnom delu, a od srede poslepodne i u Dalmaciji.

Pritom je vrlo verovatno grmljavinsko nevreme, prolazno moguće i uz olujan vetar.

Vreme u Srbiji 9. septembar

Vreme u Srbiji danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i sa mestimičnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: RHMZ Printscreen

Kratkotrajna kiša sa grmljavinom moguća je ujutro na severu Vojvodine, a po podne na planinama.

Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, takođe uz malu povremenu oblačnost. Duvaće slab, promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od 16 stepeni do 19, a najviša oko 31 stepen.

Promena vremena

Uveče i tokom noći na severu Srbije novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu ili plјusak sa grmlјavinom.

Vreme narednih dana

Promenlјivo oblačno.

U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom.

U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar.

Temperatura u manjem padu, ali će i dalјe biti toplo.

Prognoza za 5 narednih dana

Prognoza vremena u Srbiji za narednih pet dana Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika.

Oprez se svetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom.

Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje.

Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaj.