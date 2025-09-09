Slušaj vest

U oktobru 2012. godine, na Žnjanu i Zenti pronađeni su raskomadani delovi tela i glava starijeg muškarca.

Uprkos istrazi, nizu veštačenja i javnim apelima za pomoć, pokojnik nikada nije pronađen. Nije se znalo ko je muškarac, odakle je, niti koliko je godina imao.

Prvi deo tela pronađen je na Žnjanu 8. oktobra 2012. godine, kada je jedan od šetača u jutarnjim satima ugledao PVC kesu iz koje se širio nepodnošljiv smrad. Unutra se nalazila ljudska noga u poodmakloj fazi raspadanja.

Fotorobot ubijenog muškarca Foto: MUP RH

Nedelju dana kasnije, policija je dobila novu dojavu: oko 15:30 časova, prolaznik je ugledao poluraspadnuto telo na lukobranu na Zenti; u početku se nije znalo da li je u pitanju čovek ili životinja.

Pozvan je patolog i utvrđuje da se radi o ljudskom lešu sa rukama, bez glave i nogama odsečenim u visini butina.

Tragovi posekotina pronađeni su na kostima baze lobanje, a telo je bilo podvrgnuto "traumatskoj amputaciji glave i obe natkolenice nakon smrti", izjavio je patolog.

Danas je otkriveno da je svih ovih godina sin čoveka koji je bio žrtva takve krvničke likvidacije nastavljao da prima penziju i živeo je u stanu na koji je njegov otac imao pravo.

Osumnjičeni je trenutno u bolnici, gde ga čuva policija.