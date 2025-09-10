Slušaj vest

"Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske obavljaju redovne i uobičajene aktivnosti, nisu u stanju povišene pripravnosti, nisu uključeni u aktuelna dešavanja i nisu ugroženi", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je preciziralo da su pripadnici 16. hrvatskog kontingenta u NATO snagama u Poljskoj udaljeni više od 300 kilometara od mesta incidenta i da ni na koji način nisu uključeni u aktuelna događanja.

NATO avioni srušili ruske dronove u Poljskoj, prvi direktni udari na ruske mete u vazdušnom prostoru Alijanse od početka rata u Ukrajini

Poljska vojska je saopštila da je oborila "ruske dronove", što je prvi put da je neka zemlja članica NATO dejstvovala direktno na ruske mete u vazdušnom prostoru Alijanse od početka rata u Ukrajini u februaru 2022.

U akciji su učestvovali borbeni avioni Poljske i drugih članica NATO, a vlasti u Varšavi su navele da je operacija počela u ranim jutarnjim satima.

Oglasio se Milanović

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović ocenio je danas povodom incidenta u Poljskoj da je ovo mračno vreme i da treba biti oprezan.

"Ne bih dramatizovao, ali treba biti oprezan. To je proxy rat Amerike i Rusije i to će oni morati da završe", rekao je Milanović u izjavi novinarima u Jastrebarskom kod Zagreba, prenela je N1 telelvizija.

On je ocenio da je ovo mračno, opasno vreme.

Milanović je podsetio da je ranije i u Zagrebu pored studentskog doma pao dron, što se, dodao je, zaboravilo.