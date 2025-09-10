Slušaj vest

Danas će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, kišovito i vetrovito.

Do sredine dana, kiša će padati uglavnom na zapadu Hrvatske, a zatim sve češće i drugde. Izolovani pljuskovi praćeni grmljavinom i obilnim padavinama, posebno na Jadranu i susednim područjima.

Najmanje kiše će pasti na istoku, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ).

Crveno upozorenje

DHMZ je takođe izdao posebna upozorenja na nevreme za danas. Crveni meteoalarm je na snazi za područje:

Knina

Rijeke

Splita

Dubrovnika

Za područje Gospića izdat je narandžasti meteoalarm.

Žuti meteoalarm je na snazi za područje:

Zagreba

Karlovca

Zapadne obale Istre

Kvarnera

Severne, centralne i južne Dalmacije

- Preduzmite mere da se zaštitite. Postupajte u skladu sa savetima nadležnih organa. Očekuju se izraženije poplave, koje će uticati na veće područje i poplaviti imovinu sa značajnim rizikom po živote i mogućnošću evakuacije. Veliki poremećaji u saobraćaju i prekidi i gubitak električne energije, komunikacije i vodosnabdevanja su verovatni. Opasni uslovi vožnje zbog smanjene vidljivosti i proklizavanja na mokrim trotoarima - navodi se u posebnom upozorenju DHMZ.

Upozorenja i u BiH

Agencija za vodno područje reke Save izdala je obaveštenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10. do 12. septembra 2025. godine.

"Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda i rezultata hidrološko-hidrauličkih modela, zbog obilnih padavina očekuje se značajan porast vodostaja reka na području Federacije BiH, posebno u gornjim delovima slivova Une, Vrbasa i Bosne", saopšteno je iz Agencije.

Na pojedinim lokacijama prognozira se do 100 litara padavina po kvadratnom metru, što može izazvati bujične i urbane poplave.

Područja u kojima je najveća opasnost

od gornjeg dela sliva Vrbasa,

gornjeg i srednjeg dela sliva Une,

gornjeg i srednjeg dela sliva Bosne.

Vanredno hidrološko stanje odnosi se na Unsko-sanski, Srednjobosanski, Zeničko-dobojski i Kanton Sarajevo.

Agencija upozorava nadležne institucije i službe civilne zaštite da pojačano prate situaciju, te da na vreme obavještavaju i upozoravaju stanovništvo.

Građanima se savetuje oprez prilikom boravka u blizini rečnih tokova zbog mogućeg naglog povećanja dubine i brzine vode.

Iz Agencije napominju da promene vremenske prognoze mogu uticati na dalji razvoj hidrološkog stanja.

RHMZ upalio meteoalarme

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, dok će posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, a kasno posle podne, uveče i tokom noći povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od 18 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Do kraja sedmice promenljivo s kišom i pljuskovima s grmljavinom

Do nedelјe (14.09.) promenlјivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i plјuskova sa grmlјavinom, a samo još u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i olujnim jugoistočnim vetrom.

Foto: RHMZ Printscreen

Od ponedeljka nova promena

Početkom sledeće sedmice (od 15.09.) pretežno sunčano i umereno toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo ispod i oko 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nepovolјna biometeorološka situacija za hronično obolele. Oprez se savetuje osobama sa respiratornim i psihičkim tegobama, a posebno reumatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima. Adekvatna zaštita od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora se preporučuju svima.