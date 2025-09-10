Slušaj vest

HRT-ov Radio Rijeka javlja da je poplavljena Kambijerijeva ulica i da su ulice pod vodom i u naselju Zamet.

Bujica je prodrla i u jedan autobus.

Očekuje se više od 100 litara kiše

Prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ) obistinile su se. Direktor DHMZ-a Ivan Gitler je ranije danas najavio da se u priobalju očekuje da padne više od 100 litara kiše tokom dana.

Prema njegovim rečima, nevreme će se kretati od severa prema jugu, a sutra ujutru će na udaru biti dubrovačka regija, gde je upaljen crveni meteoalarm.

- Naše komšije u Sloveniji i Crnoj Gori su u sličnoj situaciji. Nećemo se iznenaditi ni ako na Jadranu vidimo pijavice i grad - dodao je on.

Crveni meteoalarm je danas na snazi za područje:

Knina

Rijeke

Splita

Dubrovnika