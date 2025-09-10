Obilna kiša koja je padala u Rijeci poplavila je ulice danas oko 13 sati.
HAOS U HRVATSKOJ, POČEO POTOP! Bujice na ulicama, voda prodrla u autobus, moguće PIJAVICE I GRAD (VIDEO, FOTO)
HRT-ov Radio Rijeka javlja da je poplavljena Kambijerijeva ulica i da su ulice pod vodom i u naselju Zamet.
Bujica je prodrla i u jedan autobus.
Očekuje se više od 100 litara kiše
Prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ) obistinile su se. Direktor DHMZ-a Ivan Gitler je ranije danas najavio da se u priobalju očekuje da padne više od 100 litara kiše tokom dana.
Prema njegovim rečima, nevreme će se kretati od severa prema jugu, a sutra ujutru će na udaru biti dubrovačka regija, gde je upaljen crveni meteoalarm.
- Naše komšije u Sloveniji i Crnoj Gori su u sličnoj situaciji. Nećemo se iznenaditi ni ako na Jadranu vidimo pijavice i grad - dodao je on.
Crveni meteoalarm je danas na snazi za područje:
Knina
Rijeke
Splita
Dubrovnika
