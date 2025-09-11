Slušaj vest

Policijska uprava Brod-Posava saopštila je da je policija iz Vrpolja u 8:37 časova primila prijavu o smrti deteta.

- Policijski službenici, u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Slavonskom Brodu, nastavljaju sa istragama u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja - ukratko saopštila je brodsko-posavska policija.

Da li je dete umrlo kao posledica krivičnog dela ili nemara roditelja ili nečeg trećeg, saznaće se nakon obdukcije u bolnici u Slavonskom Brodu, kao i nakon razgovora sa svima koji su bili u blizini deteta u trenutku smrti.

Kurir.rs/Jutarnji list

