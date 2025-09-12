Slušaj vest

Županijsko državno tužilaštvo u Karlovcu pokrenulo je istragu protiv 60-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanja i dva krivična dela seksualnog uznemiravanja.

Osumnjičenom je određen pritvor, saopštilo je Državno tužilaštvo.

Sumnja na napade na tri strane državljanke

Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni krajem novembra 2024. godine u Karlovačkoj županiji počinio krivično delo silovanja nad tada 25-godišnjom stranom državljankom.

Takođe se sumnja da je u periodu od oktobra 2024. do 24. juna 2025. godine, na istom području, počinio dva krivična dela seksualnog uznemiravanja nad još dve strane državljanke, rođene 1998. i 1995. godine.

Nakon što je policija podnela krivičnu prijavu, Državno tužilaštvo je ispitalo osumnjičenog i doneta je odluka o sprovođenju istrage.

Istražni sudija Županijskog suda u Karlovacu prihvatio je predlog tužioca i odredio šezdesetogodišnjaku pritvor, a kao navedeni razlozi bili su rizik od uticaja na svedoke i rizik od ponavljanja krivičnog dela.