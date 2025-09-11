T ragična smrt dvogodišnjeg deteta u Slavonskom Brodu pogodila je sve u četvrtak popodne. Dete je preminulo u bolnici u Slavonskom Brodu, a prema nezvaničnim informacijama, uzrok smrti su opekotine.

- Policija je asistirala na uviđaju i uhapsila roditelje, oca i majku deteta, koji su trenutno u policijskom pritvoru. Idemo korak po korak, izveštaj o obdukciji tela deteta biće dostupan sutra, a policija će u međuvremenu sprovesti još neke istražne radnje. Za sada imamo neke informacije o tome šta se konkretno dogodilo, ali o tome u ovom trenutku ne mogu da govorim. Više ćemo znati nakon obdukcije - rekao je u četvrtak Egon Ljubičić, zamenik županijskog državnog tužioca u Slavonskom Brodu.