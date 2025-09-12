Slušaj vest

U Operativno-komunikacionom centru Policijske uprave brodsko-posavske 11. septembra oko 8.35 časova primljena je dojava da je u Slavonskom Brodu preminulo dete (rođeno 2023. godine), saopštila je PU brodsko-posavska.

Kriminalistička istraga

U sklopu istrage, uz saradnju policijskih službenika, zamenik županijskog državnog tužioca za maloletnike u Slavonskom Brodu obavio je uviđaj, piše Večernji list.

Policija je uhapsila 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju zbog sumnje da su počinili krivično delo povrede dečjih prava. Oni se sumnjiče da nisu na vreme obezbedili detetu potrebnu medicinsku pomoć, zbog čega je dete preminulo od zadobijenih povreda.

Predaja osumnjičenih tužilaštvu

Osumnjičeni će tokom dana biti predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske, uz krivične prijave Županijskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu. Takođe, sledi i izveštaj Hrvatskom zavodu za socijalni rad - Područna služba Slavonski Brod.

Dete preminulo od posledica opekotina

Dvogodišnja devojčica preminula je u bolnici u Slavonskom Brodu u četvrtak, a smrt je navodno posledica opekotina. Policijska uprava brodsko-posavska potvrdila je da je u 8.37 časova primila dojavu iz bolnice.

Nezvanično se saznaje da je dete već dovezeno u Opštu bolnicu "Dr. Josip Benčević" bez znakova života.

