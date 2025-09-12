Slušaj vest

Iz Policijske uprave brodsko-posavske saopštili su da su uhapšeni 25-godišnjak i 23-godišnjakinja zbog sumnje da su počinili krivično delo povrede prava deteta.

U Operativno-komunikacionom centru PU brodsko-posavske u četvrtak oko 8.35 sati primljena je dojava da je u Slavonskom Brodu preminulo dete rođeno 2023. godine. Lekari su u vozilu hitne pomoći pokušavali da reanimiraju devojčicu, a to su nastavili i lekari u bolnici, nažalost bez uspeha.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz saradnju policijskih službenika, zamenik županijskog državnog tužioca za maloletnike u Slavonskom Brodu obavio je uviđaj.

"Zbog sumnje u počinjenje krivičnog dela povrede prava deteta, policijski službenici su uhapsili 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju. Navedeni se sumnjiče da nisu na vreme pružili medicinsku pomoć detetu koje je od zadobijenih povreda preminulo", saopštila je policija.

Policijski službenici osumnjičene će tokom dana, uz krivične prijave Županijskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu, zbog sumnje u izvršenje navedenog krivičnog dela, predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

Policija će o slučaju obavestiti Hrvatski zavod za socijalni rad - Područno odeljenje u Slavonskom Brodu.

Kako nezvanično saznaje Večernji list, postoji sumnja da devojčica nije odmah prevezena u bolnicu i da su povrede nastale još dan ranije. Navodno je devojčica u kobnom trenutku bila u kadi i opekla se vrućom vodom. Okolnosti tragedije se još ispituju, a za danas je najavljena obdukcija tela.