- Granice između država i naroda nisu samo puka iluzija, granice imaju značenje jer štite. Evropska unija nije carstvo, mi smo društvo nacionalnih država, od kojih svaka ima svoje osobenosti, svoju istoriju i kulturu, svoju religiju i crkve, svoje pobede i poraze, svoje ljubavi i mržnje, svoje predrasude i strahove. Hrvatska, Portugal i Finska su tri potpuno različita sveta. I zato ne mogu biti jedna zemlja. I zato treba promatrati svakoga ko o tome mašta, priča ili, još gore, radi na tome. U Hrvatskoj ih nema mnogo, u Evropi ih ima dosta. To su fantazije glupih ideja i koncepata koji se završavaju ljudskom nesrećom - rekao je Milanović.

Snažno odbacujući ideje o pretvaranju EU u superdržavu, predsednik Milanović je rekao da nakon svih ovih godina članstva u EU, "danas vidim da je cela poenta cele priče da pomažemo jedni drugima koliko možemo, da finansijski olakšamo svoj život, da trgujemo, da razmenjujemo ideje i da živimo u Evropi bez granica, iako je život bez granica samo naizgled savršen, jer ima svoje izazove i probleme".

"Hrvatska danas živi na dug"

U svom govoru je takođe upozorio na ekonomske probleme u Hrvatskoj i na činjenicu da "Hrvatska danas živi na dug".

Foto: Beta Nebojsa Tejicsta

- Imali smo pozitivan bilans plaćanja nekoliko godina, sada smo ponovo u minusu. I ne vidim izlaz iz toga sa ovakvom politikom. Da nema evropskih doznaka, ta rupa bi bila još veća. Zato je veoma važno da budemo strogi sa finansijama, da se pokrivamo da nam ništa ne fali, ali da ne živimo na dug, a da ne razmišljamo kako ćemo to vratiti. U minusu smo, a bez evropskog novca smo u rupi. A evropski novac će doći samo nakratko. Evropska unija nije Amerika, ne može da štampa evre kako joj se prohte - rekao je Milanović.

Govoreći o sredstvima koja Hrvatska dobija iz fondova EU, upozorio je i da "te doznake neće doprineti konkurentnosti i snazi hrvatske ekonomije, izvoznom profilu Hrvatske" jer se novac iz fondova EU uglavnom ulaže u nadogradnju, a ne u proizvodnju.

"Ako sutra poludimo..."