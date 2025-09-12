Jak zemljotres pogodio je danas Hrvatsku, područje Gline, a osetio se i u Zagrebu, Petrinji i Gospiću.
TRESLO SE OPASNO
JAK ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU! "Osetio se baš dobro, uz grmljavinu"
Zemljotresmagnitude 3 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je u 14:14 sati područje Glineu Sisačko-moslavačkoj županiji.
Epicentar je lociran tri kilometra jugozapadno od grada, na dubini od deset kilometara, a podrhtavanje tla osetilo se i u širem području, uključujući delove Zagrebakoji je udaljen oko 55 kilometara.
Prema podacima seizmologa, epicentar se nalazio na koordinatama 45.320°N i 16.062°E. Iako nije reč o snažnijem potresu, brojni građani javili su da su ga jasno osetili i u Petrinji i u Gospiću.
- Osetio se baš dobro, uz grmljavinu - jedan je od komentara.
(Preneo: V.M.)
