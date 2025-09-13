DRŽAVLJANIN SRBIJE (23) IZAZVAO NESREĆU U HRVATSKOJ! Pod dejstvom alkohola i droge udario biciklistkinju (73) pa pobegao!
Saobraćajna nesreća koju je 12. septembra oko 10:50 sati na području Fažane izazvao vozač pod uticajem alkohola i droge, završila se smrtnim ishodom.
Nesreća se dogodila kada je 23-godisnji državljanin Srbije upravljao automobilom, slavonsko-brodske registracijske oznake, kolovozom županijskog puta 5115 i kretao se iz smera Fažane prema Peroju.
Zbog neprilagođene brzine i usled uticaja alkohola i droge, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, prvo skrenuvši udesno na meki teren, a potom u zanosu prešao na levu kolovoznu traku i udario u bicikl kojim je upravljala 73-godišnja nemačka državljanka.
Vozačica bicikla je nabačena na haubu automobila, a potom pala na kolovoz.
Nakon sto je izazvao saobraćajnu nesreću, vozač automobila je napustio mesto nesreće bez da je pružio pomoć povređenoj osobi.
U daljem begu sprečio ga je čovek koji se zatekao na mestu događaja i sustigao ga, zadržavši ga do dolaska policijskih sluzbenika.
Tom prilikom, 23-godišnji vozač automobila je zadobio povrede zbog kojih mu je pružena lekarska pomoć, a težina njegovih povreda zasad nije utvrđena.
Obavljenim testiranjima utvrđeno je da je vozač automobila bio pod uticajem alkohola od 1.32 promila, a takođe je bio pozitivan na prisustvo droga u organizmu. Kod sebe je imao i jednu kesicu sa 0.1 grama kokaina.
Nemačka državljanka je zbog zadobijenih teških povreda prevezena u bolnicu u Puli, gde je u poslepodnevnim satima preminula.
Nadležni državni advokat naložio je obavljanje obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Policijski službenici uhapsili su vozača automobila zbog sumnje da je počinio krivična dela izazivanje saobraćajne nesreće u drumskom saobraćaju i nepružanje pomoći, i po završetku kriminalističke istrage biće priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
(Kurir.rs/Večernji.hr)