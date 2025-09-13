Slušaj vest

Nakon što je izazvao saobracajnu nesreću, vozač automobila je napustio mesto nesreće bez da je pružio pomoć povređenoj osobi. U daljem begu sprečio ga je građanin koji se zatekao na mestu događaja i sustigao ga, zadržavši do dolaska policijskih sluzbenika.

Saobraćajna nesreća koju je 12. septembra oko 10:50 sati na području Fažane izazvao vozač pod uticajem alkohola i droge, završila se smrtnim ishodom.

Nesreća se dogodila kada je 23-godisnji državljanin Srbije upravljao automobilom, slavonsko-brodske registracijske oznake, kolovozom županijskog puta 5115 i kretao se iz smera Fažane prema Peroju.

Zbog neprilagođene brzine i usled uticaja alkohola i droge, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, prvo skrenuvši udesno na meki teren, a potom u zanosu prešao na levu kolovoznu traku i udario u bicikl kojim je upravljala 73-godišnja nemačka državljanka.

Vozačica bicikla je nabačena na haubu automobila, a potom pala na kolovoz.

Nakon sto je izazvao saobraćajnu nesreću, vozač automobila je napustio mesto nesreće bez da je pružio pomoć povređenoj osobi.

U daljem begu sprečio ga je čovek koji se zatekao na mestu događaja i sustigao ga, zadržavši ga do dolaska policijskih sluzbenika.

Tom prilikom, 23-godišnji vozač automobila je zadobio povrede zbog kojih mu je pružena lekarska pomoć, a težina njegovih povreda zasad nije utvrđena.

Obavljenim testiranjima utvrđeno je da je vozač automobila bio pod uticajem alkohola od 1.32 promila, a takođe je bio pozitivan na prisustvo droga u organizmu. Kod sebe je imao i jednu kesicu sa 0.1 grama kokaina.

Nemačka državljanka je zbog zadobijenih teških povreda prevezena u bolnicu u Puli, gde je u poslepodnevnim satima preminula.

Nadležni državni advokat naložio je obavljanje obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.